Sappiamo ormai praticamente tutto della nuova serie Google Pixel 9, grazie soprattutto alla presentazione da parte di Google con diversi teaser trailer nel corso delle ultime settimane. A questo si va ad aggiungere un leak che getta finalmente luce sulle nuove colorazioni della serie Pixel 9: scopriamole insieme nei minimi dettagli.

Google Pixel 9: ecco le nuove colorazioni

Le quattro nuove colorazioni trapelate, come confermato in precedenza, sono rispettivamente Porcellana, Ossidiana, Rosa e Verde. Le foto mostrano il nuovo Google Pixel 9 da tutte le angolazioni possibili, soprattutto nel caso della colorazione Rosa.

Un’altra cara caratteristica della serie Google Pixel 9 che è possibile osservare dalla foto in esame consiste nei bordi opachi, al contrario invece della scocca posteriore che sarà lucida, perfettamente in linea con quanto già visto in passato con la precedente serie Pixel 8. Eccezion fatta per la tonalità Ossidiana, le scocche delle altre colorazioni saranno pressoché immuni alle impronte digitali. Grande cambiamento per il comparto fotocamere, con la barra che ospita il sensore completamente stravolta in tutti e quattro i modelli: nel caso di Pixel 9 Pro XL avremo ben 3 sensori da 50 megapixel. Il denominatore comune di tutta la serie sarà invece rappresentato dal chip montato all’interno, Google Tensor G4.

Ricordiamo che la vera e propria presentazione ufficiale della serie Google Pixel 9 avverrà il mese prossimo, in occasione dell’evento Made by Google fissato per il 13 agosto. Oltre al modello base, la serie includerà Google Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e infine il pieghevole Pixel 9 Pro Fold. In occasione dell’evento sono inoltre previste le presentazioni dei nuovi smartwatch Google Pixel Watch 3, Pixel Watch 3 XL e degli auricolari Pixel Buds Pro 2.

Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla nuova serie da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.