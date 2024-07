Man mano che ci avviciniamo al 13 agosto, il giorno scelto dal colosso di Mountain View per la presentazione ufficiale degli smartphone della serie Google Pixel 9 e di altri suoi dispositivi, in Rete si fanno sempre più numerosi i contributi dedicati a chi non vede l’ora di scoprire quelle che saranno le loro principali caratteristiche.

E così nelle scorse ore sono stati pubblicati anche quelli che dovrebbero essere i video promozionali realizzati dal team di Google per presentare i nuovi smartphone di punta del colosso statunitense.

Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro nei video promo ufficiali

Il primo video, oltre a mostrarci il design e le colorazioni di Google Pixel 9, accende i riflettori su Gemini e sulle potenzialità che le varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale saranno in grado di garantire agli utenti. Del resto, oramai da diversi mesi il colosso di Mountain View ha deciso di spingere forte proprio sulle funzioni IA e con la sua nuova serie di punta non potrà che dare seguito a questo trend.

Tra le funzionalità su cui si sofferma il video c’è ad esempio Magic Editor, che proprio grazie alle funzionalità IA dovrebbe essere capace di garantire agli utenti effetti a dir poco speciali.

Il secondo video, dedicato a Google Pixel 9 Pro, mostra Pixel Screenshots, funzione che dovrebbe essere disponibile su tutti i modelli della serie e che probabilmente ricorda quella piuttosto controversa di Microsoft chiamata Recall.

Anche in questo video il colosso di Mountain View si sofferma sulle funzionalità IA che potranno essere sfruttate in ambito fotografico, evidenziando peraltro il comparto imaging più prestante delle versioni Pro grazie al terzo sensore (saranno soltanto due, invece, quelli del modello “base”).

Entrambi i video si concludono con la promessa di 7 anni di aggiornamenti e con il logo “With Gemini”, il cui uso probabilmente diventerà sempre più frequente nei mesi a venire.