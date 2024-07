Sappiamo ormai che la serie Google Pixel 9 sarà composta in tutto da ben quattro modelli, e in queste settimane le indiscrezioni e le anticipazioni (oltre che i dettagli ufficiali) stanno impazzando. In queste ore spuntano ulteriori dettagli proprio su Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold, grazie a una serie di immagini particolarmente dettagliate. Ormai la presentazione ufficiale inizia a sembrare “superflua”, no?

Tante nuove immagini per la serie Google Pixel 9

Rumor, indiscrezioni e anticipazioni ufficiali si stanno sprecando: oltre ai soliti leak, in questi giorni ci si è messa la stessa Google, mostrando gli smartphone Android in arrivo attraverso immagini e video teaser. Grazie a tutto questo sappiamo già parecchie informazioni sui prodotti che saranno presentati tra qualche settimana, ma oggi si aggiungono ulteriori particolari grazie al materiale promozionale acquisito da 91mobiles su imbeccata di OnLeaks.

La serie Google Pixel 9 sarà commercializzata in varie colorazioni, come Obsidian, Hazel, Porcelain e Rose (nomi non definitivi), con frame laterali lucidi e cover posteriore opaca. Abbiamo già avuto modo di scoprire il nuovo modulo fotografico, che abbandona la camera bar in favore di una sorta di “isola” dalla forma ovale e dalla consistente sporgenza: il modello Pro ha tre obiettivi, mentre Pixel 9 scende a due; ancora più particolare l’integrazione delle fotocamere esterno di Pixel 9 Pro Fold, il modello pieghevole: in base a quanto abbiamo visto (e confermato da Google stessa) trova spazio un modulo più quadrato con due “pillole” al suo interno.

Tra le immagini promozionali ne abbiamo una particolarmente interessante che riassume le principali caratteristiche tecniche dei vari modelli. Pixel 9 mette a disposizione un Actua Display da 6,3 pollici, affiancato da 12 GB di RAM, da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 48 MP e da una fotocamera anteriore da 10.5 MP; Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL offrono uno schermo Super Actua display da 6,3 o 6,8 pollici, 16 GB di RAM, tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo da 48 MP e una fotocamera anteriore da 42 MP; Pixel 9 Pro Fold integra uno schermo esterno Actua da 6,3 pollici, uno schermo interno Super Actua Flex da 8 pollici, 16 GB di RAM, tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 10.5 MP e teleobiettivo da 10.8 MP e una fotocamera anteriore da 10 MP. Per tutti il cuore è costituito dal SoC Google Tensor G4.

Nelle altre immagini possiamo apprezzare il design dei modelli della serie Pixel 9 in varie colorazioni, ma anche il contenuto della confezione (non molto generosa a quanto pare, data la sola presenza di un cavo USB Type-C da 1 metro e del tool per le SIM) e scoprire alcune delle funzionalità che saranno a bordo. Vengono citati Gemini, Pixel Screenshots, Cerchia e cerca, le funzioni di emergenza, il supporto software di sette anni (come Pixel 8 e Pixel 8 Pro), funzioni di intelligenza artificiale (con abbonamento Google One AI Premium con Gemini Advanced incluso per un anno) e non solo.

Nella successiva galleria di immagini (sempre firmate Onleaks, ma condivise da Android Headlines) possiamo infine dare uno sguardo nello specifico al design di Google Pixel 9 Pro in varie colorazioni e angolazioni.

Sappiamo ormai quasi tutto su Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold, ma siamo sicuri che la presentazione del 13 agosto 2024 ci riserverà comunque qualche sorpresa. La casa di Mountain View dovrebbe lanciare nelle prossime settimane pure la versione stabile di Android 15, dal momento che siamo ormai nella fase finale del programma beta. Quale componente della famiglia Pixel state puntando in particolare? Vi ricordiamo che Pixel 9 Pro Fold non dovrebbe arrivare in Italia, almeno per ora.

In copertina Google Pixel 8 Pro