Google Files è l’app file manager sviluppata dal colosso di Mountain View, il software riveste particolare importanza per tutti coloro interessati ad operare un controllo più approfondito di tutti i dati presenti sul proprio dispositivo; per questo motivo l’azienda è costantemente impegnata nel miglioramento dell’applicazione offerta ai propri utenti.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere, a titolo di esempio, come l’app si prepari a ricevere il proprio lettore di file PDF, come la società abbia semplificato la schermata di ricerca presente nell’app, come abbia rimosso la barra di navigazione inferiore spostando altrove le sue funzionalità, come l’app abbia ricevuto lo scanner di documenti di Google Drive, o ancora come la scheda Preferiti sia stata ribattezzata in Speciali.

Oggi, grazie all’ultimo update rilasciato per Google Files, scopriamo insieme l’ultima novità implementata nell’app da parte dell’azienda.

La sezione Recenti di Google Files riceve alcune modifiche

Coloro tra voi che sono soliti avvalersi dell’app Files di Google hanno sicuramente ben presente quella che, a conti fatti, è la prima voce disponibile subito sotto la barra di ricerca; ci riferiamo alla sezione Recenti, nella quale l’applicazione inserisce tutti i file aperti e utilizzati dall’utente in ordine cronologico, al fine di facilitare il loro utilizzo.

Finora la sezione in questione si presentava con una serie di cartelle (Camera, Download, Screenshot, Documenti…) con una griglia 2×2 che forniva una piccola anteprima quadrata, cliccando sulla cartella il sistema provvedeva alla sua apertura con la classica visualizzazione a griglia. Tuttavia, in seguito all’ultimo aggiornamento, Google ha deciso di apportare alcuni cambiamenti alla sezione Recenti, come potete notare dalle immagini qui sotto.

Quello che in precedenza era un carosello di cartelle con una griglia di anteprima è ora un carosello di schede rettangolari che mostrano direttamente una pagina dedicata a ciascun elemento, immagini o documenti; nella parte inferiore viene indicato il nome del file (con eventualmente l’estensione di quest’ultimo se il nome è breve) e la cartella di riferimento.

È poi presente il classico menù a tre puntini che, se cliccato, apre una piccola finestra con le voci Condividi, Sposta nel cestino e Aggiungi a Speciali, fornendo all’utente un modo più rapido per espletare le suddette funzioni. Infine, cliccando su un elemento, l’app apre direttamente il file selezionato anziché riportare alla cartella di riferimento come accadeva in precedenza.

Il carosello della scheda recenti mostra un totale di 10 elementi ma, grazie alla voce Mostra tutto in alto a destra, è possibile beneficiare di una panoramica più ampia. Come detto la novità in questione è disponibile con l’ultima versione dell’app Google Files, vi lasciamo qui sotto il badge per controllare l’eventuale disponibilità di aggiornamenti direttamente dal Google Play Store.