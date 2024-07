Ormai da qualche tempo siamo assediati dall’intelligenza artificiale, il nuovo strumento viene utilizzato da diverse aziende per potenziare i propri prodotti e servizi, oltre che per catalizzare l’interesse degli utenti; il colosso di Mountain View non fa certo eccezione e si sta preparando per introdurre un’interessante novità in Google Telefono.

L’app per la gestione delle chiamate dell’azienda ha ricevuto diverse migliorie e nuove funzioni nel corso del tempo, a titolo di esempio abbiamo visto come l’azienda abbia introdotto un nuovo menù “hamburger” nell’app e indizi per una futura funzione satellitare di emergenza, come sia in lavorazione una nuova funzionalità che aiuterà a identificare i numeri sconosciuti, come sia possibile passare facilmente a una videochiamata su Meet, come l’app abbia recentemente perso la ricerca di luoghi nelle vicinanze (Nearby places), o ancora come il software abbia iniziato a mostrare le chiamate WhatsApp.

Quest’oggi vediamo insieme come in casa Google siano iniziati i lavori per l’implementazione di un’interessante funzionalità nell’app Telefono, mossa dall’IA dell’azienda Gemini e già anticipata in occasione dell’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori.

Google prepara il rilevamento delle truffe basato sull’IA per l’app Telefono

Come anticipato in apertura, il colosso di Mountain View aveva annunciato l’arrivo della funzionalità in questione in occasione dell’ultimo Google I/O, con il fine di fornire un supporto agli utenti per contrastare la sempre più presente pratica delle truffe telefoniche, l’app Telefono fornirà avvisi in tempo reale durante una chiamata se l’intelligenza artificiale rileva modelli di conversazione comunemente associati alle truffe, per esempio se un “rappresentante di banca” chiede di trasferire urgentemente fondi, effettuare un pagamento con una carta regalo o richiede informazioni personali come PIN o password della carta.

Grazie all’ultima versione Beta dell’app, il noto cacciatore di codici assembledebug è riuscito ad individuare alcune stringhe di codice che ci forniscono l’indicazione di come l’azienda abbia iniziato i lavori per introdurre questa funzionalità nell’app.

<string name=”report_call_as_scam_action”>Report call as scam</string>

<string name=”report_call_as_scam_details”>Unknown callers asking for your personal, financial, or device info</string>

<string name=”report_call_as_spam_action”>Report call as spam</string>

<string name=”report_call_as_spam_details”>Nuisance calls, irrelevant or unsolicited promotions, offers, etc.</string>

<string name=”block_or_report_details”>Information reported will only be used by Google to improve spam & scam detection.</string> SHARPIE_USER_DISMISSED_SCAM

SHARPIE_USER_CONFIRMED_SCAM

SHARPIE_SCAM_DETECTED

SHARPIE_SESSION_STARTED

SHARPIE_PRECONDITIONS_SUCCEEDED

SHARPIE_PRECONDITIONS_FAILED

SHARPIE_SETTINGS_UNKNOWN

SHARPIE_SETTINGS_AUTO_ENROLLED

SHARPIE_SETTINGS_MANUALLY_ENROLLED

SHARPIE_SETTINGS_OPTED_OUT

È bene sottolineare come Google Telefono vanti già funzionalità di protezione contro le chiamate spam, e come queste siano sostanzialmente differenti dalle truffe alle quali la nuova funzionalità si rivolge. Il codice riportato poco sopra ci mostra, oltre al nome in codice della funzione (Sharpie), come in futuro Google potrebbe fornire agli utenti anche la possibilità di segnalare manualmente una chiamata truffa, qualora il sistema mosso dall’IA dovesse fallire nel riconoscimento.

Per buona pace di tutti coloro particolarmente attenti alla privacy, Google aveva già specificato come tutta l’elaborazione per il rilevamento delle truffe avverrà sul tuo telefono e non sarà obbligatoria per gli utenti, bensì opzionale: ognuno avrà dunque facoltà di attivare o meno la nuova funzione nell’app Telefono, anche se questo potrebbe renderla decisamente meno utile, soprattutto per tutti coloro che non ne sono a conoscenza e che, solitamente, sono gli utenti meno esperti e dunque più esposti a questa tipologia di truffe.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sul funzionamento della novità in questione, bisognerà attendere ancora qualche tempo per scoprire come Google introdurrà la funzione per il rilevamento delle chiamate truffa nell’app Telefono.