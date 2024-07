Cerchia e cerca, lo strumento sviluppato da Google che ha fatto il suo debutto a inizio anno durante l’evento di presentazione dei Samsung Galaxy S24, reso in seguito disponibile prima per gli smartphone della famiglia Pixel 8 e poi, anche per altri dispositivi Pixel e del colosso coreano, è ormai entrato di prepotenza nelle abitudini degli utenti che hanno la fortuna di poterlo utilizzare.

Nel corso del tempo il colosso di Mountain View ha continuamente migliorato il servizio in questione, l’azienda ha per esempio lavorato per impedire le attivazioni accidentali di Circle to Search, ma abbiamo anche visto come lo strumento sia diventato disponibile anche per Google Pixel Tablet, e come siano in lavorazione alcune possibili future novità come la possibilità di copiare e condividere aree selezionate come immagini, o la possibilità di utilizzarla in modalità schermo condiviso anche sui Google Pixel.

Nelle ultime ore, complice l’uscita nelle sale cinematografiche del nuovo film Deadpool & Wolverine, l’innovativo strumento di ricerca riceve il suo primo easter egg.

Deadpool e Wolverine portano su Cerchia e cerca un simpatico easter egg

Google ci ha abituati da diverso tempo ormai agli easter egg, gli sviluppatori in seno all’azienda infatti si divertono a nascondere, più o meno in vista, tutta una serie di scherzose animazioni in diversi dei prodotti e servizi della società, primo fra tutti Ricerca Google.

Ad ogni modo nelle ultime ore, contestualmente all’uscita nelle sale del nuovo film che vede come protagonisti due tra gli eroi più amati dal pubblico, Cerchia e cerca ha ricevuto il suo primo easter egg che per il momento rimane un’esclusiva degli smartphone Google Pixel e Samsung Galaxy.

Come potete notare dalle gif poco sotto, condivise dai colleghi di 9to5Google, effettuando una ricerca inerente al film in questione e utilizzando contestualmente lo strumento Circle to search, appariranno sul display del vostro smartphone alcune simpatiche animazioni con protagonisti Deadpool, Wolverine e Dogpool.

Come potete notare, a differenza dei classici easter egg a cui siamo abituati all’interno della Ricerca Google, in questo caso lo strumento mostra le animazioni sopra l’interfaccia utente, dunque quello di Circle to search non è solo il primo easter egg della funzione in questione, ma tecnicamente anche il primo del suo genere.

Prima che corriate a controllare sul vostro smartphone, sappiate che l’easter egg in questione è attualmente in fase di lancio e potrebbe dunque non essere immediatamente disponibile per tutti; qualora però foste possessori di un dispositivo Google Pixel o Samsung Galaxy compatibile con Circle to search, tentar non nuoce.