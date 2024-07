Sono ormai molti gli utenti che hanno imparato a utilizzare e apprezzare Cerchia e cerca, lo strumento ha infatti fatto il suo debutto a inizio anno durante l’evento di presentazione dei Samsung Galaxy S24, sviluppata da Google è stata resa in seguito disponibile prima per gli smartphone della famiglia Pixel 8 e poi, anche per altri dispositivi Pixel e del colosso coreano.

Nel corso del tempo il colosso di Mountain View ha continuamente migliorato il servizio in questione, l’azienda ha per esempio lavorato per impedire le attivazioni accidentali di Circle to Search, ma abbiamo anche visto come lo strumento sia diventato disponibile anche per Google Pixel Tablet, e come siano in lavorazione alcune possibili future novità come la possibilità di copiare e condividere aree selezionate come immagini, o la possibilità di utilizzarla in modalità schermo condiviso anche sui Google Pixel.

Nelle ultime ore poi, abbiamo visto contestualmente alla presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy come la collaborazione tra le due aziende stia procedendo, e preveda l’arrivo di interessanti novità sia per Cerchia e cerca che per Google Gemini; oggi abbiamo qualche informazione in più circa le tempistiche di implementazione.

Le nuove funzioni di Cerchia e cerca e di Google Gemini stanno per arrivare sui nuovi Samsung Galaxy

Nella giornata di ieri abbiamo visto insieme alcune interessanti novità in arrivo nel prossimo futuro per Cerchia e cerca e per Gemini, novità che verranno inizialmente introdotte sui nuovi smartphone Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 ma che, in futuro, verranno probabilmente estese anche ad altri dispositivi.

Per quanto riguarda Cerchia e cerca, durante la presentazione dei dispositivi appena menzionati, abbiamo avuto un’ulteriore conferma di quanto già anticipato da Google durante l’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori circa l’arrivo di nuove funzioni per Cerchia e cerca per aiutare gli studenti nello svolgimento dei compiti.

Presto sarà possibile utilizzare lo strumento offerto da Big G per ottenere istruzioni passo passo su come risolvere una serie di problemi di fisica e matematica, Cerchia e cerca diventerà ancora più potente e sarà in grado di aiutare a risolvere problemi ancora più complessi che coinvolgono formule simboliche, diagrammi, grafici e altro ancora.

Ma quando di preciso? Secondo quanto condiviso da Mishaal Rahman su X (ex Twitter), la novità in questione per Cerchia e cerca verrà resa disponibile a partire dal 24 luglio prossimo venturo.

Inoltre, come potete notare dalle immagini qui sopra, oltre a quanto visto per Cerchia e cerca lo sviluppatore ci fornisce qualche indicazione anche sulle tempistiche di arrivo della modalità schermo diviso di Google Gemini, sembra che il chatbot IA sui dispositivi Samsung Galaxy potrà beneficiare della novità durante il terzo trimestre dell’anno in corso. Sebbene non ci sia al momento una data precisa, possiamo aspettarci che la funzione in questione faccia la sua comparsa entro il mese di settembre.