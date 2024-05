HONOR 200 Lite anticipa l’arrivo sul mercato del nuovo smartphone di fascia media della casa, il quasi omonimo HONOR 200. L’attesa verso questa nuova famiglia è tanta perché l’azienda cinese è chiamata a confermare la propria evoluzione tecnologica che, da quando si è staccata da Huawei alcuni anni fa, può collaborare con Google integrando senza problema alcuno i suoi servizi e le sue App.

HONOR 200 Lite arriva in Italia con un prezzo a cavallo dei 300 euro, una cifra complicata perché la concorrenza è molto alta ma ha alcuni assi da giocarsi per farsi notare tra cui anche un coupon sconto lancio. Scopriamo tutto in questa recensione di HONOR 200 Lite.

Unboxing di HONOR 200 Lite

All’interno della confezione è presente lo smartphone con una pellicola protettiva pre-applicata, la spilla per estrarre il carrellino della SIM e il cavo di ricarica e trasferimento file. Non è presente in confezione il caricabatterie.

Video recensione di HONOR 200 Lite

Design & Ergonomia

HONOR 200 Lite nel design è una sorta di misto tra HONOR X8b (che abbiamo recensito in video) e HONOR 90 Lite. Dal primo ha preso indubbiamente la parte frontale insieme all’isola in alto al centro che interrompe il display, dal secondo le forme squadrate della scocca che rende più impegnativo di quanto sembri l’ergonomia complessiva dello smartphone.

Leggerezza e sottigliezza sono due parole chiave per questo HONOR 200 Lite dato che misura 6,78 mm di spessore e pesa solo 166 grammi che, in relazione alla batteria di cui è dotato, è un gran dire. Su un aspetto poi va oltre rispetto ad HONOR 90 Lite ovvero la resistenza agli urti: è dotato di certificazione SGS 5-star Drop Resistance for Overall Unit ovvero è dotato di una struttura che lo rende protetto da cadute accidentali da un’altezza di 1,65 metri. Non significa che non presenterà ammaccature ma che ha un’alta probabilità di continuare a funzionare.

Sul fronte il display è di tipo AMOLED Eye-comfort da 6.7 pollici con risoluzione FHD+, a 90 Hz di refresh rate, con due caratteristiche chiave: la prima è la luminosità dato che arriva a 2000 nits di picco massimo nei contenuti HDR rendendo davvero vivide le immagini, la seconda è il PWM Dimming a 3240Hz il che riduce riduce efficacemente lo sforzo sugli occhi quando è impostato a bassa luminosità, ad esempio in una stanza buia. Una specifica sempre più comune sugli smartphone HONOR ma non così tanto sui prodotti della concorrenza.

L’interruzione del display è dovuto alla presenza di una singola fotocamera a cui sono affiancati i classici sensori di prossimità e luminosità, anziché posizionarli sul frame o sotto al display, in più ha un paio di funzionalità racchiuse nel termine Magic Capsule ovvero così come su iPhone vengono riportati alcune visualizzazioni rapide: ad esempio lo scorrere di un timer se avviato, la registrazione vocale o un’eventuale chiamata. Non particolarmente utile ma graficamente carina.

L’audio invece è offerto da un singolo speaker mono sulla parte inferiore, peccato non aver trovato una sorta di stereofonia.

Funzionalità

Una delle costanti di HONOR è il software: che si tratti di uno smartphone di fascia bassa, media o alta il sistema operativo è praticamente lo stesso. Questo può sembrare negativo per i prodotti più costosi ma indubbiamente positivo per quelli più economici come HONOR 200 Lite.

Arriva sul mercato con Android 14 e interfaccia grafica MagicUI 8.0, una piacevole sorpresa dato che HONOR Magic5 Lite è arrivato sul mercato con Android 12. A scanso di equivoci sono presenti i servizi Google, come il Play Store, Gmail, Calendar e YouTube e nessuno li potrà togliere da questo smartphone, nemmeno in futuro. C’è poi qualche novità software come ad esempio la possibilità di prelevare del testo da una immagine, ovvero Magic Text, e Magic Notes .

A conferma di ciò che dicevamo anche qui è presente HONOR Magic Portal ovvero la scorciatoia rapida per condividere verso le applicazioni più idonee testo e immagini semplicemente trascinandoli dalla posizione originale verso destra.

Il software presenta poi tutte le funzionalità e le applicazioni di base: c’è un set di strumenti sempre utile, alcune applicazioni HONOR pre-installate per il controllo della posta, per entrare nella community di clienti e per gestire l’account ma anche il nuovo App Market che in parallelo al Google Play Store permette di scaricare nuove applicazioni. Il bloatware, ovvero applicazioni inutili pre-installate come giochi, è veramente minimo.

Lato aggiornamenti Honor garantirà 2 major update e 3 anni di patch di sicurezza.

Prestazioni

HONOR 200 Lite non differisce troppo da HONOR X8b dal punto di vista hardware, a partire dal processore dove troviamo un Qualcomm Snapdragon 6080 invece dello Snapdragon 680. È dotato di 8 GB di RAM espandibile tramite RAM Turbo e 256 GB di memoria interna non espandibile.

Una delle peculiarità di HONOR 200 Lite è indubbiamente il taglio di memoria base in cui viene offerte sul mercato. Parliamo di 256GB che, per la fascia di prezzo che ricopre, non è così scontato. Uno spazio indubbiamente ampio per ospitare foto, video e applicazioni senza il timore di vedersi comparire il messaggio “memoria in esaurimento” che tedia molti prodotti di fascia bassa. Ulteriori dettagli li trovate nella scheda tecnica di HONOR 200 Lite.

Non è uno smartphone da gaming tuttavia i titoli più comuni riesce a farli girare tranquillamente come tutti quelli dell’universo Supercell (Brawl Star, Clash Royale) ma anche qualcosa di più impegnativo come Call of Duty.

Fotocamera

HONOR 200 Lite ha un comparto fotografico in linea con gli smartphone citati prima ovvero fotocamera principale da 108MP, una fotocamera grandangolare e di profondità da 5MP e una fotocamera macro da 2MP.

La qualità è buona per quanto concerne le foto, soprattutto se prendiamo in considerazione l’ottica principale, sufficiente con la ultra grandangolare in condizioni di buona luminosità ambientale. Non è un sensore di qualità ma sicuramente è meglio averlo, dato che offre un punto di vista diverso rispetto al sensore principale. Dove il comparto fotografico mostra il fianco è di notte o in ambienti bui al solito per gli smartphone di fascia più bassa.

Molto buona invece la fotocamera frontale che è da 50 megapixel e fa dei selfie veramente buoni soprattutto in ottime condizioni di luce. Stupisce nella capacità di controbilanciare i forti contrasti.

Meno buono invece l’ambito video dove l’assenza di stabilizzazione ottica si fa sentire con video ballerini e audio discreto. Purtroppo può registrare al massimo in 1080p a 30 fps di conseguenza non si può fare molto.

Fra le funzionalità c’è la modalità Dual View per registrare contemporaneamente con entrambe le fotocamere in video.

Batteria & Autonomia

Altro piatto forte di HONOR 200 Lite garantita dalla batteria da 4400 mAh. Grazie a un ottimo lavoro di ottimizzazione e un hardware poco energivoro, questo smartphone è in grado di andare ben oltre le 7 ore di schermo acceso e quindi coprire ampiamente la giornata di utilizzo.

La velocità di ricarica invece è a 33W il che significa che si ricarica da 0 a 100 in poco più di 1 ora.

In conclusione

HONOR 200 Lite è disponibile in Italia al prezzo di 329,90 euro, con un incremento di 30 euro rispetto al modello dello scorso anno, tuttavia potete usufruire del coupon sconto ATUTTOANDROID200L del valore di 40 euro per scontarlo a 289,90 euro. Inoltre aggiungendo 1,90 euro all’ordine riceverete un HONOR SuperCharge da 66 W utile ad esempio per caricare anche altri dispositivi.

Prezzo quest’ultimo più adeguato seppur comunque ancora alto per quello che è in grado di offrire. Indubbiamente risulterà un acquisto ancor più interessante una volta sceso sotto i 250 euro.

HONOR 200 Lite è disponibile all’acquisto sullo store ufficiale HONOR.

Pro: Batteria che copre ampiamente la giornata tipo;



Display di qualità e luminoso;



Fluido e reattivo per la fascia di prezzo Contro: Design divisivo, sul fronte e sul retro;



Audio mono;



Prezzo leggermente alto.