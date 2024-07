HONOR risponde a Samsung lanciando i suoi nuovi smartphone pieghevoli appena due giorni dopo il debutto di Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6.

Entrambi i dispositivi HONOR sono dotati di un nuovo design e specifiche notevolmente migliorate rispetto ai loro predecessori. Ecco le specifiche, la disponibilità e i prezzi di HONOR Magic Vs 3 appena lanciato.

Caratteristiche di HONOR Magic Vs 3

Dal punto di vista del design, HONOR Magic Vs 3 presenta un profilo sottile spesso solo 9,7 mm quando è piegato e 4,65 mm quando è aperto con un peso di appena 229 grammi. Il pannello posteriore presenta un’isola della fotocamera di colore nero e argento, inoltre c’è uno scanner per impronte digitali montato lateralmente incorporato nel pulsante di accensione.

HONOR Magic Vs 3 sfoggia un display esterno AMOLED curvo da 6,43 pollici con una risoluzione 2.376×1.060 pixel e 2.500 nit di luminosità di picco. Lo schermo interno misura 7,8 pollici e offre una risoluzione di 2.344×2.156 pixel e una luminosità di picco che arriva a 1.600 nit. Entrambi i pannelli hanno una frequenza di aggiornamento LTPO di 120 Hz e supportano HDR Vivid.

Il comparto fotografico di HONOR Magic Vs 3 include un sensore principale da 50 MP con OIS, un obiettivo ultra-grandangolare da 40 MP e una fotocamera periscopica da 8 MP con OIS, zoom ottico 5x e digitale 50x. I display esterno e interno alloggiano fotocamere rispettivamente da 16 MP e 8 MP per selfie e videochiamate.

HONOR Magic Vs 3 è animato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a un massimo di 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Lo smartphone pieghevole è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 66 W e la ricarica wireless da 50 W.

Sono inoltre presenti un potenziamento RF e un chip di sicurezza per una connettività stabile e una maggiore protezione della privacy. HONOR Magic Vs 3 esegue MagicOS 8.0 con funzionalità specifiche per il dispositivo pieghevole.

Disponibilità e prezzi di HONOR Magic Vs 3

Honor Magic Vs 3 debutta in Cina nei colori bianco, verde e nero al prezzo di 6.999 yuan (circa 886 euro) per la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, mentre i modelli con 12 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB hanno un prezzo rispettivamente di 7.699 yuan (circa 974 euro) e 8.699 yuan (circa 1.00 euro). Il dispositivo sarà in vendita nel mercato casalingo a partire dal 19 luglio.