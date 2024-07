Xiaomi presenta in Cina due tra i suoi prodotti più attesi, protagonisti di svariati rumor e indiscrezioni negli ultimi mesi: stiamo parlando di Xiaomi MIX Fold 4 e di Xiaomi MIX Flip, nuovi smartphone Android pieghevoli con formato a libro e a conchiglia. Pronti per andare a scoprirli? Partiamo!

Xiaomi MIX Fold 4 è ufficiale con Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamere Leica

Xiaomi MIX Fold 4 si preannuncia un rivale agguerrito per Samsung Galaxy Z Fold6, HONOR Magic V3 e gli altri smartphone pieghevoli con questo formato. Il nuovo dispositivo con formato a libro è stato in parte anticipato i giorni scorsi, e quest’oggi possiamo scoprirlo da vicino.

MIX Fold 4 va a modificare il design visto sul predecessore, in particolare sul modulo fotografico esterno, che risulta più grande e con un curioso bordo inferiore curvo. Xiaomi ha lavorato per offrire un dispositivo più leggero (226 grammi) e più sottile (9,47 mm da piegato e 4,59 mm da aperto), con numeri che si avvicinano a quelli di HONOR Magic V3, e ha integrato una certificazione IPX8 per proteggere dall’acqua. La cerniera è stata migliorata per risultare ancora più resistente.

Lo smartphone mette a disposizione un display esterno da 6,56 pollici con bordi curvi e un display interno da 7,98 pollici a risoluzione 2488 x 2224: in entrambi i casi parliamo di pannelli OLED, con refresh rate fino a 120 Hz, picco di 3000 nit di luminosità, HDR10+ e Dolby Vision. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e risulta affiancato 12 o 16 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna.

Il comparto fotografico è stato realizzato in collaborazione con Leica, è composto in tutto da sei sensori ed è capeggiato dalla quadrupla fotocamera esterna: questa è composta da un sensore principale da 50 MP (f/1.7, OIS), da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2), da un teleobiettivo da 10 MP (f/2.9) con zoom 2x e da una fotocamera periscopica da 50 MP (f/2.0) con zoom 5x.

Specifiche tecniche di Xiaomi MIX Fold 4: display esterno AMOLED da 6,56 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

display interno AMOLED da 7,98 pollici a risoluzione 2K+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

quadrupla fotocamera esterna Leica con sensore principale da 50 MP (f/1.7, OIS), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 15 mm), teleobiettivo da 10 MP (f/2.9, 115 mm) con zoom 2x e periscopica da 50 MP (f/2.0, 47 mm) con zoom 5x

fotocamera anteriore e interna da 16 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, comunicazione satellitare bidirezionale, porta USB Type-C

certificazione IPX8, lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 5100 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W o wireless da 50 W

sistema operativo: HyperOS con Android 14

dimensioni e peso: 159,37 x 73,1 x 9,47 mm (piegato), 159,37 x 143,3 x 4,59 mm (aperto), 226/228 g

Xiaomi MIX Flip è il primo pieghevole a conchiglia dell’azienda

Xiaomi MIX Flip è il primo esponente della gamma di smartphone pieghevoli a conchiglia e vuole dire la sua in un mercato forse ancora più agguerrito, dove troviamo prodotti come Samsung Galaxy Z Flip6, Motorola Razr 50 Ultra e non solo.

Lo smartphone condivide parte delle specifiche del “fratellastro” qui sopra, come il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 o 16 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna e parte del comparto fotografico, realizzato sempre in partnership con Leica: quest’ultimo vede una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 32 MP e teleobiettivo da 50 MP.

Gli schermi sono anche qui due: all’esterno troviamo uno schermo AMOLED da 4,01 pollici a risoluzione 1392 x 1208, mentre all’interno uno schermo pieghevole, sempre AMOLED, da 6,86 pollici a risoluzione 2912 x 1224; in entrambi i casi abbiamo pannelli con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3000 nit. La batteria scende a 4780 mAh e perde la compatibilità con la ricarica wireless, pur mantenendo quella con la ricarica rapida cablata da 67 W.

Specifiche tecniche di Xiaomi MIX Flip: display esterno AMOLED da 4,01 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz

display interno AMOLED da 6,86 pollici a risoluzione 2K+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore Leica con sensore principale da 50 MP (f/1.7, OIS), sensore ultra-grandangolare da 32 MP (f/2.2, 21 mm) e teleobiettivo da 50 MP (f/2.0, 47 mm)

fotocamera anteriore 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IPX8, lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 4780 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

sistema operativo: HyperOS con Android 14

dimensioni e peso: 83,5 x 74,02 x 15,99/16,19 mm (piegato), 167,5 x 74,02 x 7,8 mm (aperto), 190/192 g

Prezzi e uscita di Xiaomi MIX Fold 4 e Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 4 e Xiaomi MIX Flip sono per ora stati svelati per il mercato cinese, ma nelle prossime settimane o mesi potrebbero affacciarsi a livello internazionale. Per il momento ci dobbiamo accontentare di conoscere i prezzi del mercato interno, che sono i seguenti:

Xiaomi MIX Fold 4 12-256 GB a 8999 yuan (circa 1137 euro al cambio attuale) 16-512 GB a 9999 yuan (circa 1263 euro) 16 GB – 1 TB a 10.999 yuan (circa 1390 euro)

Xiaomi MIX Flip 12-256 GB a 5999 yuan (circa 758 euro) 12-512 GB a 6499 yuan (circa 821 euro) 16 GB – 1 TB a 7299 yuan (circa 922 euro)



Naturalmente i prezzi delle eventuali varianti internazionali risulterebbero un po’ più alti. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sul possibile debutto nel nostro Paese. Quale dei due smartphone preferite?