Tra le diverse applicazioni sviluppate e offerte agli utenti dal colosso di Mountain View c’è anche Google Calendar, il software dedicato alla gestione del calendario ci permette di tenere traccia dei nostri vari impegni e ricorrenze, permettendoci di semplificare la gestione della nostra quotidianità beneficiando di una maggiore organizzazione.

Come accade per altri servizi, l’azienda implementa ciclicamente nuove funzioni e migliorie nell’app in questione, a titolo di esempio abbiamo visto negli ultimi tempi come l’app abbia ricevuto un nuovo strumento per gli appuntamenti, come l’applicazione si sia evoluta sugli smartwatch equipaggiati con Wear OS, come Google abbia introdotto un carosello di mesi nella parte inferiore della panoramica, o ancora come a breve l’app potrebbe farvi scegliere quali festività visualizzare e quali no.

Oggi scopriamo insieme le ultime novità sviluppate dalla società per Google Caledar.

Google Calendar riceve nuove funzioni per la pianificazione degli appuntamenti

Come anticipato in apertura, il colosso di Mountain View è solito implementare nuove funzionalità volte al miglioramento dell’app Google Caledar, in modo da offrire agli utenti tutta una serie di nuovi strumenti utili nella gestione dei propri impegni.

Nelle ultime ore l’azienda ha avviato il rilascio graduale di tre interessanti novità per l’app in questione, nuove funzioni pensate per migliorare l’esperienza complessiva del servizio.

In primo luogo Google Calendar sta ricevendo una nuova opzione per designare una ricorrenza settimanale personalizzata quando si crea un programma di appuntamenti, permettendo di fatto agli utenti di far ripetere il programma in ricorrenze più flessibili, come bisettimanali.

Inoltre, chi crea un evento (e i co-host) potrà a breve aggiungere altri ospiti o stanze agli eventi creati, a patto che l’utente che crea il programma degli appuntamenti selezioni l’opzione “Gli ospiti possono invitare altri” durante la configurazione o la modifica del programma.

Infine, chi crea un programma di appuntamenti ha ora la possibilità di aggiungere i gruppi Google come co-organizzatori durante il processo di configurazione, in modo da fornire agli utenti la possibilità di organizzare più facilmente appuntamenti con altri.

Quanto sopra esposto è come già detto in fase di distribuzione graduale, potrebbe dunque volerci qualche giorno prima che riusciate a visualizzare le novità menzionate; le nuove funzioni di ricorrenza personalizzata e la possibilità per gli ospiti di invitare altri utenti nelle pianificazioni degli appuntamenti saranno disponibili per tutti gli utenti (account business, aziendali, istruzione, personali…), mentre l’aggiunta di gruppi come co-organizzatori sarà, almeno per il momento, esclusiva di account aziendali, di istruzione e no profit.