Quante volte ti è capitato di dimenticare il portafoglio, ma fortunatamente ricordi di avere la possibilità di poter pagare con il tuo smartphone? Tuttavia, trovare l’app per poter effettuare il pagamento, magari durante la fila può essere fastidioso. Proprio per questo Google Wallet sta lavorando ad una soluzione per rendere più facile trovare le carte di pagamento sullo smartphone, introducendo una nuova scorciatoia (tile) nelle impostazioni rapide. Questo nuovo tile di Wallet è stato scoperto grazie ad un teardown dell’APK, tecnica che permette di prevedere nuove funzionalità analizzando il codice ancora in via di sviluppo.

Ad oggi, Google Wallet ha già una scorciatoia nelle impostazioni rapide, nota a tutti come Quick Access Wallet, che è stata implementata a livello di sistema. Ma i produttori di telefoni possono decidere, in questo caso, se includere o meno questa funzionalità sui loro dispositivi. Ad esempio, in India, gli utenti possono vedere la scorciatoia del Wallet nelle impostazioni rapide, ma non possono utilizzarla.

Nella versione 24.26.650309275 di Google Wallet, emergono alcuni indizi riguardo questa nuova scorciatoia nelle Impostazioni rapide, indipendente dal Quick Access Wallet. Con un tocco si può accedere direttamente al Wallet, mentre con una pressione prolungata si aprono le informazioni dell’app.

La nuova scorciatoia di Google Wallet potrebbe arrivare anche su Samsung

La nuova scorciatoia di Google Wallet potrebbe essere implementata, prossimamente, anche su dispositivi Samsung. Già dal mese scorso, Google ha fatto in modo che le notifiche delle transazioni vengano inviate direttamente dall’app Google Wallet, facendole apparire anche su Wear OS.

Come dicevamo, alcuni produttori di smartphone possono decidere se includere o meno questa scorciatoia. Ad esempio, Samsung ha deciso di non includerla (per ora). Tuttavia, poiché questa scorciatoia fa parte dell’app Wallet di Google che viene aggiornata tramite il Play Store, dovrebbe poi, essere disponibile per tutti gli utenti Android.

Questa funzionalità non è ancora stata rilasciata, e resta da vedere se Google prenderà le giuste misure per evitare confusione, come nel caso dei proprietari di Google Pixel che potrebbero visualizzare due tile del Wallet nelle impostazioni rapide.