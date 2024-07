Samsung ha appena svelato al mondo i suoi nuovi gioiellini, tanti prodotti per tutte le esigenze: Galaxy Z Fold6 e Flip 6, Galaxy Watch Ultra e Watch7, Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro, oltre al Galaxy Ring, che però non arriverà subito in Italia.

Qualche giorno fa abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano questi device e abbiamo cominciato a farci un’idea delle loro qualità e funzionamento. In attesa delle recensioni complete, che arriveranno dopo gli opportuni test, vi lasciamo a qualche prima impressione d’uso.

Video anteprima Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6

La parola chiave per Flip e Fold è “qualità costruttiva”. Non è facile trasmettere il concetto in video e capiamo che non sia facile capirlo fino in fondo senza averli toccati con mano. Per i pieghevoli il “touch and feel” è cruciale e per il momento non abbiamo ancora trovato smartphone pieghevoli concorrenti che riescano ad eguagliare la proposta di Samsung. su questa generazione ancora di livello superiore.

Forse alcuni potranno storcere il naso sull’assenza di rivoluzioni estetiche, anche a noi piacciono le novità, però bisogna rendersi conto che su questa particolare categoria di device, il design non è tutto e la qualità e durabilità non sono scontate. Samsung ha un sistema di cerniera che non balla, non scricchiola e rimane stabile nel tempo, fin da subito è capace di trasmettere solidità e precisione, poi c’è la sottile guarnizione in gomma attorno al display interno che fa si che da ripiegati non facciano entrare polvere e fa guadagnare per la prima volta la certificazione IP48. Parliamo di dettagli costruttivi ormai dati per ovvi sugli smartphone tradizionali, ma che sui pieghevoli distinguono ancora chi sa far le cose per bene e chi no.

Altro punto di forza è il software, lo abbiamo ripetuto in tutte le salse che la OneUI sia l’interfaccia personalizzata più completa, ebbene, sui pieghevoli questa considerazione vale ancor di più perché qui, in particolare sul Fold6, si riesce a sfruttare al 100%. Era già così prima di questi foldable, ma da oggi si aggiungono anche le funzioni di AI integrate in Samsung Notes, funzioni utili, facili e spendibili su un prodotto da cui ci si aspetta molto nelle situazioni lavorative e di svago.

Per ora non possiamo esprimerci sulla scheda tecnica, aspettiamo la review, una delusione a testa per Flip e Fold però ci tocca segnalarla: sul Flip lo schermo esterno è rimasto lo stesso del Flip5, siamo certi che Samsung abbia nelle corde una migliore ottimizzazione dello spazio, peccato che la faccia arrivare sul mercato con il contagocce; per il Fold discorso simile ma legato alle fotocamere: quanto dobbiamo aspettare per vedere un obiettivo principale di fascia top, per lo meno lo stesso di S24 Ultra? Bisogna farlo più sporgente? C’è chi ha trovato una soluzione.

Video anteprima Galaxy Watch7, Watch Ultra e Buds 3 e 3 Pro

Samsung Galaxy Watch Ultra è tanta roba, in tutti i sensi. È enorme, forse un po’ troppo pesante (69 grammi), ed è massimizzato in tutti gli aspetti tecnologici. La sfida ad Apple Watch Ultra è lanciata e dobbiamo dire grazie a Samsung, avevamo bisogno di un’alternativa allo smart-sportwatch di Apple per chi non usa un iPhone. Galaxy Watch Ultra, sulla carta, è l‘anello di congiunzione tra sportwatch puri e completi e gli smartwatch puri con WearOS, un unicum che nel panorama Android semplicemente non esisteva. Non vediamo l’ora di provarlo, per ora ne abbiamo apprezzato un display stratosferico (3000 nits di picco) e un cinturino molto particolare, morbido e comodo ma piuttosto ingombrante. Girando nel software abbiamo intravisto un’area dedicata allo sport molto rivista rispetto ai soliti Galaxy Watch, c’è anche il calcolo FTP per chi va in bici e la possibilità di essere utilizzato nelle immersioni e nelle escursioni in alta montagna, insomma davvero un orologio totale. Sarà da valutare in toto, autonomia, sport, salute, ci divertiremo.

Watch7 nelle due varianti è un classico WearOS ma con un design pulito, minimale e particolarmente azzeccato cromaticamente. La versione da 40 mm è molto piccola (troppo?), l’altra sembra il prototipo dello smartwatch per tutti i giorni. Nessuna soluzione particolare di doppio display o doppio SoC come abbiamo visto per TicWatch e OnePlus, ma un nuovo processore a 3 nm che promette consumi ridottissimi. Sarà la soluzione giusta? Ve lo diremo presto.

Le Buds3 Pro esteticamente son belle, ma la verniciatura grigia le fa sembrare un po’ “plasticose”, andranno provate perché internamente nascondono un hardware importante. Bene che Samsung abbia pensato anche ad una variante open type, per altro più economica, meno pregiata negli altoparlanti ma potrebbe essere un buon compromesso tra prezzo, prestazioni e qualità.

Per ora è tutto, vi lasciamo con i link all’acquisto di tutto questo, con i vari sconti e sconticini per il lancio.