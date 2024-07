Un paio di giorni fa sono spuntate quasi tutte le presunte specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip6, insieme a quelle di Samsung Galaxy Z Fold6, ma a quanto pare c’è stato un “piccolo” errore. Differentemente da quanto indicato nel leak, sembra che Galaxy Z Flip6 non avrà uno schermo esterno LCD IPS, ma continuerà a utilizzare la tecnologia AMOLED.

Samsung Galaxy Z Flip6 avrà un doppio schermo AMOLED: niente LCD IPS

Manca sempre meno al Galaxy Unpacked estivo, che quest’anno vedrà il produttore portare alla luce parecchie novità: i due protagonisti saranno i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, ma ci saranno anche gli smartwatch Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, l’anello Galaxy Ring e forse non solo (in forte dubbio la presenza della gamma Galaxy Tab S10, che dovrebbe arrivare più avanti).

In questi giorni stanno spuntando parecchie anticipazioni riguardanti i pieghevoli in arrivo, tra le quali l’enorme leak nel quale sono state svelate praticamente tutte le specifiche tecniche: all’interno delle caratteristiche di Samsung Galaxy Z Flip6 ha destato un po’ di scalpore la presenza di uno schermo esterno LCD IPS (sempre da 3,4 pollici, come quello del predecessore), considerando i precedenti e l’utilizzo esclusivo di pannelli AMOLED sulla fascia alta della casa di Seoul.

A quanto pare però, si è trattato di un errore di chi ha compilato quella scheda tecnica: come riporta Sammobile citando una sua fonte, lo schermo di Samsung Galaxy Z Flip6 sarà praticamente identico a quello di Galaxy Z Flip5, ossia un AMOLED da 3,4 pollici con refresh rate fino a 60 Hz. I cambiamenti principali avverranno altrove, con l’integrazione del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy affiancato da 8 o 12 GB di RAM, di una fotocamera principale da 50 MP, di una batteria più grande (4000 mAh invece di 3700), di una camera di vapore per un migliore raffreddamento e di una cerniera perfezionata.

Lo smartphone potrà contare su inedite funzionalità Galaxy AI insieme alla One UI 6.1.1, e dovrebbe adeguarsi alla serie Samsung Galaxy S24 per quanto riguarda il supporto software da record (7 anni di aggiornamenti, tra versioni di Android e patch di sicurezza).

Insomma, per i fan dei pannelli OLED si è trattato solo di un “falso allarme”: Samsung Galaxy Z Flip6 sarà presentato il 10 luglio 2024 durante il Galaxy Unpacked e avrà due schermi AMOLED. Cosa vi aspettate dall’evento di mercoledì?

In copertina Samsung Galaxy Z Flip5