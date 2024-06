C’è voluto forse più del previsto, ma Samsung ha annunciato ufficialmente la data del suo prossimo Galaxy Unpacked. L’atteso evento vedrà tra i protagonisti i nuovi smartphone Android pieghevoli, ossia Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6, ma anche novità lato wearable e forse non solo: scopriamo tutti i dettagli.

Ecco la data ufficiale del nuovo Galaxy Unpacked 2024

Il Galaxy Unpacked estivo si terrà il 10 luglio 2024, come anticipato dalle più recenti indiscrezioni: l’evento Samsung è accompagnato dalla dicitura “Galaxy AI is here“, quindi ci aspettiamo ulteriori novità a livello di intelligenza artificiale. Del resto, i rumor hanno parlato di nuove funzioni che faranno il loro debutto insieme alla One UI 6.1.1, che farà capolino con Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 e che in seguito arriverà su diversi altri smartphone (probabilmente non come One UI 6.1.1 in sé, ma con le stesse funzioni): in particolare l’aggiornamento è atteso dai possessori della serie Galaxy S24, che dovrebbe accogliere importanti novità fotografiche.

Samsung non cita apertamente tutte le novità che presenterà durante il nuovo Unpacked del 10 luglio, ma preferisce restare sul vago: certo, nomina la nuova serie Galaxy Z, che sarà quasi certamente composta da Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, ma per il resto parla di ecosistema Galaxy. Insieme ai nuovi smartphone Android, vedremo quasi sicuramente i nuovi smartwatch della serie Galaxy Watch7, compreso l’atteso Galaxy Watch7 Ultra (o Galaxy Watch Ultra), ma i rumor puntano anche su Galaxy Ring. Difficile che vedremo subito anche la serie di tablet Galaxy Tab S10, ma non possiamo escluderlo a priori visti i precedenti.

L’evento Galaxy Unpacked si terrà a Parigi (dove avranno luogo le Olimpiadi 2024, di cui Samsung è sponsor) e svelerà “la prossima frontiera di Galaxy AI“, integrata “nell’ultima serie Galaxy Z e nell’intero ecosistema Galaxy“. La comunicazione di Samsung non va oltre, ma grazie a un’iniziativa promozionale MediaWorld arrivano conferme sulle tipologie dei prodotti che saranno presentati: sul suo sito, la nota catena consente di compilare un form (entro le 10:00 del 10 luglio) per ottenere fino a 200 euro di voucher.

Quest’ultimo potrà essere sfruttato in negozio e online per acquistare i nuovi Galaxy: più in particolare, il voucher da 200 euro sarà spendibile per “uno dei nuovi smartphone” dal 10 al 15 luglio 2024, il voucher da 100 euro su uno dei nuovi smartphone dal 16 al 23 luglio, e il voucher da 50 euro su “uno dei nuovi indossabili” dal 10 al 23 luglio 2024. Questo non solo conferma che oltre ai pieghevoli vedremo sicuramente anche dei wearable (serie Galaxy Watch7 e forse non solo), ma che le novità saranno acquistabili fino da subito, perlomeno in preordine.

Sul sito Samsung è disponibile qualcosa di simile: registrandosi entro la data dell’evento è possibile ottenere un codice sconto di 50 euro per acquistare i nuovi dispositivi. Il produttore sta anche inviando e-mail promozionali nelle quali invita a registrarsi per ottenere un codice sconto di 100 euro utilizzabile dal 10 al 15 luglio 2024.

Appuntamento dunque per le 15:00 del 10 luglio 2024 per il nuovo Galaxy Unpacked di Samsung: cosa vi aspettate dall’evento?