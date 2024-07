Manca sempre meno alla presentazione da parte di Samsung della sua nuova serie di tablet, Galaxy Tab S10, che in base alle ultime indiscrezioni potrebbe presentare solo due modelli, Galaxy Tab segnando così una strada completamente nuova e inedita rispetto alle precedenti generazioni. Secondo quanto riportato dalla piattaforma sudcoreana Naver, infatti, si tratta di una strategia economica che prenderebbe nettamente le distanze con quanto fatto in passato.

Galaxy Tab S10: un taglio (o due) col passato

Samsung intende lanciare i due modelli sopracitati di tablet in due tagli, rispettivamente da 12.4 e 14.9 pollici di diagonale. Questa potrebbe costituire una risposta alla recente uscita del modello iPad Pro di Apple con schermo OLED, consentendo a Samsung di competere più direttamente con il nuovo modello dotato di chip proprietario M4.

I render recentemente trapelati indicherebbero in particolare una forte somiglianza in termini di design tra il Galaxy Tab S10 Ultra e il Galaxy Tab S10+. A seguito dell’introduzione da parte di Apple della tecnologia Tandem OLED all’interno del nuovo modello di iPad Pro con chip M4, il focus del marketing di Samsung potrebbe spostarsi

Samsung potrebbe puntare verosimilmente su altre caratteristiche salienti offerte da Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra, come ad esempio la diagonale più ampia del display e la piattaforma Android, per incentivare l’acquisto da parte degli utenti.

L’eliminazione del modello base consentirebbe di avere una competizione più efficace con il concorrente iPad Pro, oltre che ridurre significativamente i costi di produzione. Quanto ai processori, Galaxy Tab S10+ monterà molto probabilmente il chip MediaTek Dimensity 9300+, al contrario del modello S10 Ultra che potrebbe invece includere il chip Snapdragon 8 Gen 3.

Stando al recente report la produzione di entrambi i modelli comincerà questo mese. Non conosciamo ancora nessuna informazione ufficiale invece in merito alla data d’uscita della nuova serie di Galaxy Tab, ma siamo certi che arriveranno sul mercato mondiale entro la fine dell’anno corrente. Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni che dovranno necessariamente essere confermate dalla compagnia coreana: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.