Manca ancora qualche giorno al Galaxy Unpacked, ma se siete impazienti di scoprire più da vicino due delle novità Samsung in arrivo, allora siete capitati nel posto giusto: Evan Blass (@evleaks) ha infatti diffuso tramite Substack quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche praticamente complete di Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6. Scopriamo i nuovi smartphone pieghevoli in anticipo e confrontiamoli un po’ con Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5.

Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 sono quasi ufficiali con queste anticipazioni

Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6 saranno presentati durante l’Unpacked del 10 luglio 2024, come ormai dovreste sapere, e vedranno la luce in compagnia di diverse altre novità, tra cui Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. I due smartphone pieghevoli non sembrano portare stravolgimenti rispetto ai predecessori, ma introdurranno comunque una serie di miglioramenti consistenti.

Entrambi gli smartphone saranno più leggeri, più sottili e offriranno perfezionamenti nelle cerniere e nell’efficienza energetica, e naturalmente metteranno a disposizione le funzionalità Galaxy AI che abbiamo visto finora, con l’aggiunta probabilmente di ulteriori (a quanto pare si potrà utilizzare Interprete sullo schermo esterno). In più, a quanto pare Z Flip6 e Z Fold6 offriranno la certificazione IP48, con l’aggiunta di una protezione dall’ingresso di oggetti solidi di 1 mm di diametro.

In base a quanto riportato da Evan Blass, Samsung Galaxy Z Flip6 offrirà uno schermo principale AMOLED da 6,7 pollici e uno schermo esterno (a quanto pare IPS, un po’ a sorpresa) da 3,4 pollici, con sostanzialmente le stesse diagonali del predecessore, e sarà mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna.

La fotocamera principale sarà da 50 MP e risulterà affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e da una fotocamera anteriore (o meglio, interna) da 10 MP. Passi avanti per la batteria, che secondo quanto riportato sarà da 4000 mAh. Riepiloghiamo qui in basso le principali differenze con il predecessore Galaxy Z Flip5:

Samsung Galaxy Z Flip6 vs Galaxy Z Flip5: display secondario IPS e non AMOLED

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB di RAM anziché 8

fotocamera principale ora da 50 MP (e non da 12 MP)

batteria da 4000 mAh anziché 3700 mAh

spessore di 0,2 mm inferiore quando piegato

In più, a quanto pare Galaxy Z Flip6 sarà più colorato: secondo quanto riportato, la colorazione si rifletterà su altri dettagli dello smartphone e non più solo nella “metà” inferiore. Il dispositivo sarà anche il primo della gamma a disporre di un sistema di raffreddamento con camera di vapore.

In base a quanto condiviso dalla fonte, Samsung Galaxy Z Fold6 potrà contare su uno schermo interno da 7,6 pollici a risoluzione 2160 x 1856 e su uno esterno da 6,3 pollici (0,1 pollici più grande rispetto al predecessore): entrambi saranno Dynamic AMOLED 2X. Il cuore sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, naturalmente, con almeno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Le fotocamere saranno cinque in tutto: all’esterno prenderà posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera “anteriore” da 10 MP; all’interno, nascosta sotto il display, una fotocamera da 4 MP (UDC). Queste le principali differenze rispetto al modello dello scorso anno:

Samsung Galaxy Z Fold6 vs Galaxy Z Fold5: schermo con luminosità fino a 2600 nit (invece di 1750) e con formato leggermente diverso (la risoluzione è 2160 x 1856 invece di 2176 x 1812)

schermo esterno leggermente più grande (6,3 pollici anziché 6,2)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

telaio migliorato in Armor Aluminum

14 grammi più leggero

dimensioni leggermente diverse: 1,4 mm più corto, 1 mm più largo e 1,3 mm più sottile quando piegato 1,4 mm più corto, 2,7 mm più largo e 0,5 mm più sottile quando aperto

stessa batteria, ma autonomia migliorata

Tra immagini, specifiche tecniche, alcune funzionalità e persino qualche indicazione sui prezzi, ormai mancano solamente i dettagli per conoscere tutto su Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6. Per sapere tutto in via ufficiale dovremo comunque aspettare l’evento di lancio, al quale manca ormai meno di una settimana: l’appuntamento per il Galaxy Unpacked è fissato per il 10 luglio 2024.

Siete soddisfatti di quanto visto oppure vi aspettavate qualcosa di diverso? Fateci sapere la vostra.

In copertina Samsung Galaxy Z Flip5