Tra le diverse applicazioni presenti nel Google Play Store dedicate alla navigazione, Google Maps è senza dubbio una delle più utilizzate e apprezzate dagli utenti, il software sviluppato dal colosso di Mountain View vanta schiere di affezionati utilizzatori grazie a diverse funzionalità, motivo per cui l’azienda è costantemente al lavoro per introdurre miglioramenti e nuove funzioni.

Negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come Google porterà nuovi contenuti in realtà aumentata, come Maps abbia beneficiato dell’introduzione di un apposito filtro per individuare le stazioni di ricarica, come ora il software evidenzi interamente le strade selezionate, come l’interfaccia della versione Android sia stata modernizzata, o ancora come siano in arrivo diversi tipi di novità in vari ambiti.

Per quanto dunque la società si impegni nel costante miglioramento del servizio offerto, sappiamo bene come bug e problemi vari siano sempre dietro l’angolo; nelle ultime ore Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Maps grazie al quale risolve un fastidioso bug manifestatosi nelle ultime settimane.

L’ultimo aggiornamento di Google Maps risolve un fastidioso bug

Malfunzionamenti di vario genere possono presentarsi in diversi software, a volte si tratta di cose di poco conto, magari risolvibili tramite qualche work around da parte dell’utente, altre volte invece si tratta di bug che inficiano il corretto utilizzo del servizio di turno e l’utente si vede costretto ad attendere una soluzione da parte degli sviluppatori.

Nelle ultime settimane l’app di Google Maps è stata afflitta da un bug alquanto fastidioso, che ha impedito il corretto funzionamento della funzionalità che permette di creare viaggi con più fermate sui dispositivi Android.

Già da qualche tempo infatti il software di Google dedicato alla navigazione permette all’utente di impostare la prima parte del viaggio sull’app avendo un punto di partenza e una destinazione, potendo inserire grazie ad un apposito pulsante tutta una serie di fermate intermedie (fino a 9); utilizzando questa funzione, una volta raggiunta la prima destinazione del percorso, l’utente può ricevere le indicazioni per la seguente grazie al pulsante Continua.

Il bug che ha afflitto l’app negli ultimi tempi però, comportava il non funzionamento del pulsante Continua, costringendo gli utenti a chiudere l’app Google Maps e inserire nuovamente la destinazione successiva dopo aver raggiunto l’ultima.

Le varie e classiche soluzioni alternative solitamente proposte dalla community di appassionati (svuotare la cache, cancellare i dati dell’app, disinstallare e reinstallare il software) non riuscivano a risolvere la situazione ma, preso nota delle lamentele degli utenti, Google è corsa ai ripari.

Con il rilascio dell’ultimo aggiornamento dell’app, versione 11.131.0102 build 1067550236, l’azienda ha finalmente risolto il bug in questione; qualora anche voi aveste riscontrato questo malfunzionamento negli ultimi tempi, vi lasciamo qui sotto il badge per procedere all’aggiornamento del software tramite il Google Play Store.