Fate parte del programma beta di Google Maps per Android? Allora tenete conto che potreste non riuscire a utilizzare l’applicazione su Android Auto a causa di problemi di instabilità. La versione 11.132 beta di Maps soffre di crash con l’utilizzo su Android Auto, ma fortunatamente sembra che la casa di Mountain View sia già corsa ai ripari.

Google Maps beta non funziona su Android Auto? La soluzione c’è

La versione beta 11.132.0100 di Google Maps sembra litigare con Android Auto: l’apertura dell’app per la navigazione porta a un crash, rendendo di fatto inutilizzabile il servizio. Le segnalazioni arrivano da parecchi utenti tra la sezione dedicata al supporto ufficiale, Reddit e non solo.

Le varie funzionalità di Android Auto non hanno problemi, ma la semplice apertura di Google Maps risulta impossibile con la citata versione beta. L’uso di altri servizi di navigazione, come ad esempio Waze, non comporta crash o altre questioni, e la stessa Google Maps su smartphone non soffre di alcun problema. I crash riguardano solamente la versione 11.132.0100 di Google Maps, rilasciata ieri, e non sembrano risparmiare alcuna “personalizzazione”: che si tratti di un Google Pixel, di un Samsung Galaxy o di qualsiasi altro prodotto, non fa differenza.

Per fortuna la casa di Mountain View sembra aver già risolto il problema: è sufficiente procedere con l’installazione della versione successiva (11.132.0101), rilasciata proprio in queste ore tramite il canale beta e attualmente in distribuzione. Nel caso, potete anche lasciare il programma beta: dovete aprire la pagina dedicata a Google Maps sul Google Play Store, scorrere fino a trovare la sezione beta tester e selezionare “Esci”, per poi disinstallare gli aggiornamenti e procedere con l’update alla più recente versione stabile.

Per controllare l’arrivo di un nuovo aggiornamento di Google Maps tramite il Play Store, su canale stabile o beta, potete seguire il badge qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti a risolvere il problema con Android Auto.