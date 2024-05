Google sta adottando ulteriori cambiamenti all’interno delle sue app per Android e dei suoi servizi: in particolare oggi ci soffermiamo su Google Foto, su Google Maps e sulla Ricerca Google, che stanno per “perdere” alcune funzioni. Vediamo di che si tratta nel dettaglio.

Google Foto rimuove “Cose” dall’app

All’interno di Google Foto potreste aver notato la sezione “Cose“, che raggruppa tutte le immagini di varie categorie come selfie, auto, stelle, foreste, calcio, barche, monumenti, Natale, palazzi e così via. Questa risulta disponibile sia nella versione web di Foto, all’interno della sezione “Esplora“, sia nell’app per Android: all’interno di quest’ultima però, a quanto pare la sezione in questione (normalmente situata al di sotto dei “Documenti” nella scheda “Cerca“) sta sparendo, come potete vedere nello screenshot qui sotto (dove risulta assente).

Le immagini al suo interno risultano naturalmente ancora accessibili, e in inglese la sezione “Things” risulta tuttora disponibile con la ricerca (restituisce la vecchia griglia a pagina intera). Sembra dunque che Google stia facendo diverse modifiche all’interno di Foto in queste ultime settimane, ed è probabile che la cosa non finisca qui. Avete ancora la sezione “Cose” nell’app per Android?

Google ne fa fuori un altro: addio alla chat di Profilo dell’attività

Nel novembre 2018 la casa di Mountain View annunciò una novità per Google Maps e la ricerca Google, grazie alla quale venne reso possibile raggiungere attività commerciali tramite appositi messaggi; il rollout raggiunse Maps all’inizio del 2019, e da allora venne resa più semplice l’interazione tra gli utenti e le attività commerciali, come ristoranti, bar e negozi in generale, attraverso chat con persone o con appositi bot nelle quali è possibile richiedere informazioni.

Ebbene, Google ha annunciato che questa funzionalità sparirà nei prossimi mesi: la funzione di chat in Profilo dell’attività su Google non sarà più disponibile a partire dal 31 luglio 2024, anche se gli utenti potranno continuare a trovare le varie attività e contattarle con altri metodi. Più precisamente, come possiamo leggere nella pagina dedicata, a partire dal 15 luglio 2024 i clienti non potranno più avviare nuove conversazioni in chat, mentre dalla fine del mese la funzione verrà completamente rimossa e non sarà più possibile inviare o ricevere messaggi di questo tipo.

Big G avvisa che i dati delle chat del profilo dell’attività saranno scaricabili tramite il “solito” servizio Google Takeout fino al 30 agosto 2024. Per visualizzare eventuali conversazioni con le attività commerciali tramite Google Maps basta aprire l’app e recarsi nel menu “Novità > Messaggi“.