Google Maps è uno dei servizi a cui il colosso di Mountain View tiene maggiormente e la sua enorme popolarità è in gran parte dovuta al costante lavoro del team di sviluppatori di Google volto al continuo miglioramento della piattaforma, che va via via arricchendosi di sempre nuove funzionalità.

Ad oggi Google Maps è uno di quei servizi di cui tantissimi utenti non riescono più a fare a meno, rivelandosi molto comodo non solo per raggiungere la destinazione desiderata ma anche ad esempio per scoprire le attività commerciali presenti nelle vicinanze o i locali pubblici nei quali è possibile mangiare pietanze deliziose.

Una comoda novità per Google Maps su Android

Negli ultimi anni Google Maps ha notevolmente migliorato il supporto ai veicoli elettrici, per i cui utenti è di fondamentale importanza scoprire dove si trovano le stazioni di ricarica più vicine (oltre che il tipo di tecnologia che vantano e altri dettagli).

Ebbene, con la nuova versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android è stato implementato un apposito filtro per individuare le stazioni di ricarica invece di quello più generico per le stazioni di servizio.

Per vedere questa modifica è necessario che nelle impostazioni di Google Maps, nella sezione dedicata al proprio veicolo, l’utente abbia selezionato l’apposita opzione per quelli elettrici.

Si tratta, in sostanza, di una piccola modifica che si aggiunge a quelle che con una certa frequenza vengono implementate dagli sviluppatori (basti pensare, ad esempio, a quella relativa all’evidenziazione della strada selezionata) con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Maps per Android man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

