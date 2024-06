Sullo shop online ufficiale di Xiaomi sono disponibili in questi giorni le tante offerte della NO IVA Week: l’iniziativa è valida fino alle 9:59 del 17 giugno 2024 e mette a disposizione sconti su smartphone Android e su altri prodotti dell’ecosistema, oltre a un coupon dedicato. Scopriamo insieme alcune delle migliori offerte da sfruttare su mi.com.

Le offerte Xiaomi della NO IVA Week

La NO IVA Week di Xiaomi propone parecchi dispositivi a marchio Xiaomi, Redmi e POCO in promozione: gli sconti sono generalmente validi fino alle 9:59 del 17 giugno, ma ce ne sono alcuni di più breve durata. Le offerte sono sostanzialmente suddivise in due parti: da un lato abbiamo i dispositivi in promozione ai prezzi indicati dal produttore, dall’altra i prodotti che possono contare sul coupon NOIVA, da applicare nell’apposito campo all’interno del carrello; quest’ultimo risulta valido solo sulla selezione di prodotti indicata sul sito.

Procediamo però con ordine e vediamo alcune delle offerte più interessanti attualmente disponibili sul sito, partendo proprio dagli smartphone:

Restando sugli smartphone, grazie al coupon NOIVA potete acquistare diversi modelli approfittando di uno sconto o di un extra sconto del 19%, corrispondente in sostanza a uno scorporo dell’IVA (siamo vicino al 18,04% applicato solitamente). Tra i modelli coinvolti abbiamo ad esempio:

Come anticipato, su mi.com sono disponibili numerose ulteriori offerte sull’ecosistema Xiaomi, tra tablet Android, cuffie, smartwatch e non solo. Ecco alcuni dei prodotti più interessanti, tra sconti e coupon NOIVA:

Questi sono solo alcuni dei prodotti in promozione su mi.com: se volete scoprire tutte le offerte attualmente a disposizione sullo shop online ufficiale di Xiaomi potete seguire il link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento.

Tutte le offerte NO IVA Week di Xiaomi