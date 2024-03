L’arrivo sul mercato della famiglia Xiaomi 14 è stata affiancata da un nuovo smartwatch che va ad arricchire e completare il portfolio della casa. Il suo nome è Xiaomi Watch 2 e si propone come un’alternativa più essenziale e semplice del già disponibile Xiaomi Watch 2 Pro (recensione). Sono infatti molto simili ma presenta determinate differenze che hanno permesso alla casa cinese di contenere il prezzo realizzando di fatto uno degli smartwatch con Wear OS più prestanti e al tempo stesso economici sul mercato.

Scopriamolo più da vicino nella nostra recensione.

Video recensione Xiaomi Watch 2

Design e qualità costruttiva

Xiaomi Watch 2 viene commercializato in due colorazioni: nera e grigia, associate rispettivamente a un cinturino della stessa colorazione in gomma, e in un’unica dimensione da 47 mm. Ovviamente un orologio è innanzitutto un accessorio stilistico, può piacere come no, indubbiamente è estremamente semplice e minimale puntando maggiormente alla sostanza che alla forma. Il risparmio principale operato da Xiaomi è nella scelta dei materiali, più economici rispetto a Watch 2 Pro realizzato in acciaio, ovvero plastica e alluminio. Non un grave problema se lo inquadriamo come uno smartwatch più “da battaglia”.

Sulla parte frontale c’è una ghiera nera lucida che ha solo una funzione estetica, mentre sulla destra trovano posto due tasti funzione ed è invece assente una qualsiasi corona digitale, di conseguenza l’interazione con gli elementi ad elenco è esclusiva del touch.

Il cinturino ha un passo classico da 22 mm e può essere sostituito agevolmente, la qualità non fa impazzire, soprattutto al tatto risulta molto economico ma al tempo stesso non è risultato fastidioso durante questo periodo di prova seppur l’asssenza di forature non permette un’ottima traspirazione del polso.

In ogni caso la qualità costruttiva percepita è buona, non manca la resistenza all’acqua fino a 5 ATM e un peso veramente contenuto di appena 36,8 grammi, che sorprende considerando le dimensioni generali piuttosto generose (47,6 x 45,9 x 11,8 mm). Ottimo il feedback di vibrazione, si sente ma è netto e piacevole.

Display

Il display è identico a quello di Xiaomi Watch 2 Pro, ovvero un Super AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466×466 pixel e un picco di luminosità di 600 nits. E’ un ottimo pannello, in linea con i migliori sul mercato e si avvale della regolazione automatica della luminosità.

Da migliorare sicuramente anche la parte di grafica del sistema, non è particolarmente accattivante ma soprattutto le icone e i vari elementi della UI sono a bassa risoluzione, addirittura lo sono anche alcune watchface caricate di default, che fanno sembrare meno bello lo schermo.

Hardware e prestazioni

Un aspetto su cui indubbiamente Xiaomi poteva lesinare andando a lavorare sul prezzo è sulla piattaforma hardware ma fortunatamente così non è stato. Proprio come sulla versione Pro anche qui troviamo il Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1 a 4 nm, un SoC veramente ottimo e che abbiamo elogiato più volte perché capace di garantire prestazioni sempre costanti e tempi di attesa ridottissimi, anche nell’apertura delle app più pesanti. La memoria RAM è da 2 GB, mentre lo spazio di archiviazione è di 32 GB.

A livello di connettività abbiamo il Bluetooth 5.2 e il WiFi ac mentre non esiste una versione LTE. La localizzazione supporta 5 sistemi (GPS | Galileo | Glonass | Beidou | QZSS) a doppia banda L1+L5, non manca infine il chip NFC per i pagamenti con Google Wallet.

Molto completa poi la dotazione di sensori con cardio, accelerometro, giroscopio, altimetro barometrico e il già citato sensore di luminosità. Qui ci sono un paio di differenze rispetto a Xiaomi Watch 2 Pro che bene o male di fatto li vanno a differenziare: è assente infatti il sensore di impedenza elettrica e il sensore per rilevare la temperatura superficiale della pelle.

All’interno dell’orologio invece trovano posto anche uno speaker di buona qualità e il microfono, che permettono di gestire completamente una chiamata in vivavoce, scrivere con dettatura vocale, ricevere indicazioni audio durante la pratica sportiva o la navigazione a piedi o in auto.

WearOS

Xiaomi Watch 2 può contare sul completissimo sistema operativo WearOS 3.5 con interfaccia personalizzata MIUI. Questo si traduce in uno smartwatch che potremmo definire versatile in quanto in grado di soddisfare una moltitudine di esigenze grazie alla possibilità di espandere le funzionalità tramite Applicazioni scaricabili dal Google Play Store. Giusto per fare qualche esempio, non esaustivo, sono disponibili le applicazioni ufficiali di Gmail, WhatsApp, …

Se il vostro obiettivo è avere un orologio al polso che vi assista in diverse operazioni quotidiane, vi permetta di gestire completamente le notifiche, avere le indicazioni di Maps al polso, richiamare l’assistente di Google, pagare con Google Wallet e molto altro, allora uno smartwatch con WearOS vi darà la certezza di non dover scendere a compromessi.

Xiaomi ci ha costruito poi sopra alcune blande personalizzazioni, ovvero l’interfaccia MIUI x Wear, ma tutto sommato niente che vada a cambiare i tratti dell’esperienza utente con un orologio WearOS. I tasti sono programmabili a piacimento e le altre personalizzazioni sono più che altro di tipo grafico.

Sport e Fitness

Come tutti gli smartwatch che si rispettino, anche Xiaomi Watch 2 possiede una serie di funzioni legate al monitoraggio della salute e al fitness. I suoi sensori gli consentono di tenere traccia del battito cardiaco (con avvisi personalizzati per dati anomali), della concentrazione di ossigeno nel sangue, dello stress, che si aggiungono ai monitoraggi del ciclo mestruale, esercizi di respirazione, conta calorie, passi, e il sonno con metriche molto ricche.

I dati raccolti sono abbastanza attendibili, anche se chiaramente richiedono un grosso dispendio di energia, dovrete quindi ponderare con un po’ di attenzione se tenere tutti i sensori attivi giorno e notte. Vengono raccolti e organizzati all’interno dell’ app Mi Fitness (disponibile su iOS e Android), piuttosto semplice e chiara, meno ricca di statistiche e punteggi rispetto ad altre app companion, ma comunque sufficiente per fruire di tutti i dati raccolti dall’orologio. Insieme ai dati relativi alla salute troviamo il resoconto delle attività sportive registrate, sono ben 150 diverse quelle tracciabili con Watch 2.

Durante lo sport il cardio si comporta bene, segue l’andamento del battito con un’ottima precisione e reagisce anche abbastanza velocemente alle variazioni di ritmo. Il livello non è quello di uno sportwatch puro ma per attività occasionali o allenamenti non specifici va più che bene. Il GPS è discreto, il discorso è lo stesso del cardio, la precisione è sufficiente per un livello amatoriale, l’errore finale sulla distanza è contenuto ma la precisione della traccia non è sempre impeccabile.

Batteria e Ricarica

La batteria anche qui è da 495 mAh, davvero molto grande rispetto alla media l’autonomia è convincente rimanendo nell’ambito dei WearOS. Copre una giornata piena di utilizzo con tutto attivo, always on display compreso, mentre andando a limitare qualcosa si può arrivare anche a 2 giorni (e 1 notte). La ricarica avviene tramite una basetta magnetica con 2 PIN inclusa ovviamente in confezione. Sono sufficienti 45 minuti per portare da 0 a 100% la batteria, ma già in una ventina di minuti si raggiunge il 70%.

In conclusione

Xiaomi Watch 2 costa 199 Euro di listino per l’unica versione WiFi, praticamente 70 Euro in meno rispetto alla variante Pro. Si posiziona di fatto come lo smartwatch Wear OS più economico al lancio, offrendo tra l’altro un set di specifiche tecniche che in genere si trovano su prodotti più costosi. Dove Xiaomi è andata un po’ più al risparmio è sui materiali e alcuni sensori ma resta comunque piacevole, resistente e ben costruito.

Insomma è abbastanza chiaro, Xiaomi vuole rendere diffusi gli smartwatch con WearOS e assumere un ruolo da protagonista (così come lo è sul mercato Smartband) e questo Xiaomi Watch 2 ci riesce a pieno offrendo una soluzione completa ma al contempo economica.

Siamo abbastanza sicuri inoltre che non mancheranno le offerte e le possibilità di acquistarlo a un prezzo ancor più competitivo, potete monitorare il prezzo nella nostra pagina dedicata alle offerte su Xiaomi Watch 2.