Google prosegue la sua lotta contro gli ad blocker: già da un po’ YouTube sta consigliando l’iscrizione a YouTube Premium o la disattivazione del blocco degli annunci, e in certi casi ha adottato qualche accorgimento più “severo”. In questi ultimi giorni il servizio di streaming si sta spingendo oltre, iniziando a quanto pare a saltare completamente i video o a disabilitare l’audio. Vediamo come.

YouTube scoraggia l’uso dei blocchi per gli annunci

YouTube si regge sulla presenza di annunci, e per evitarli esiste la possibilità di abbonarsi a YouTube Premium, che al costo di 11,99 euro al mese (dopo la prova gratuita di un mese) include anche YouTube Music, la possibilità di scaricare video, la riproduzione in background e la qualità video 1080p avanzata. Alcuni utenti preferiscono affidarsi agli ad blocker per la rimozione degli annunci, ma a Google la cosa di certo non va molto a genio: proprio per questo la casa di Mountain View sta cercando di peggiorare l’esperienza di utilizzo di YouTube a questi utenti.

Come segnalato su Reddit e mostrato nel video qui sotto, in questi giorni YouTube sta adottando ulteriori tattiche per scoraggiare l’uso dei blocchi per gli annunci: con un ad blocker abilitato, l’utente potrebbe non riuscire a visualizzare un video, visto che quest’ultimo “salta” direttamente alla fine. Non solo, in alcuni casi viene segnalata la mancanza di audio nei video, indipendentemente dal clic sull’opzione relativa al muto.

Allo stato attuale, sembrerebbe che il problema riguardi in particolare alcuni ad blocker, mentre altri abbiano già trovato un modo per aggirarlo. Sappiamo che di recente l’esperienza pubblicitaria su YouTube sia peggiorata, con una maggiore quantità di pubblicità non saltabili, ma chi utilizza spesso YouTube (magari anche in famiglia) dovrebbe probabilmente considerare la possibilità di attivare YouTube Premium, in modo da supportare la piattaforma.

Utilizzate un ad blocker per la pubblicità di YouTube? È capitato anche a voi di notare qualche anomalia in questi ultimi tempi?