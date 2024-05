Google ha iniziato a testare YouTube Playables su Android, iOS e sul Web l’anno scorso con un numero limitato di utenti in mercati selezionati.

Si tratta di “giochini” semplici, gratuiti e istantanei ai quali è possibile accedere da YouTube tramite app mobili e desktop senza necessità di scaricarli. Il team di YouTube ora annuncia che sta espandendo i “Playables” su Android, iOS e sul Web.

Google amplia i test di YouTube Playables con 75 giochi

YouTube annuncia che ora sono disponibili più di 75 giochi suddivisi in più categorie tra i quali è possibile trovare dei classici come Angry Birds e Cut The Rope.

I giochi di YouTube Playables potrebbero apparire come un carosello nel feed principale e anche nella sezione “Esplora”, con la possibilità di salvarli e visualizzarli all’interno della scheda “Tu”.

Per gli abbonati a YouTube Premium il video continuerà a essere riprodotto in background e l’audio del gioco verrà disattivato, mentre per gli utenti gratuiti l’audio del gioco prenderà il sopravvento sul contenuto in riproduzione.

YouTube afferma che la funzionalità Playables si sta espandendo a più utenti negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Australia a partire da oggi e aggiunge che amplierà la disponibilità della funzionalità nei prossimi mesi.