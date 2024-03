Il team di sviluppatori di YouTube continua a studiare nuove funzionalità che possano rendere nel complesso l’esperienza offerta da questa piattaforma sempre più accattivante e moderna e una delle ultime è quella chiamata “Jump ahead“.

Si tratta di una funzione che allo stato attuale è in fase di test con una ristretta cerchia di utenti negli Stati Uniti e che sfrutta le potenzialità garantite dall’intelligenza artificiale per consentire di arrivare in modo semplice e immediato ai momenti più importanti di un video.

A cosa serve la funzione Jump ahead di YouTube

Disponibile come parte delle funzioni sperimentali dedicate agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Premium, Jump ahead sfrutta i sistemi di machine learning per saltare automaticamente alle parti migliori di un video.

Si tratta, in sostanza, di una sorta di miglioramento della funzione che consente di toccare due volte su un video in riproduzione per andare avanti o indietro di 10 secondi (mentre ulteriori tocchi ravvicinati consentono di andare ancora più avanti o indietro).

Il team di YouTube ha deciso di aiutare gli utenti a trovare quelli che potrebbero essere i momenti più interessanti di un video, consentendo loro di andare avanti fino al successivo punto di maggior interesse (ciò sulla base dell’analisi dei dati di visualizzazione): in pratica, dopo aver toccato due volte per andare un po’ avanti, gli utenti visualizzeranno l’opzione “Jump ahead” e, toccandola, verranno portati al punto di interesse successivo del filmato.

Il team di YouTube ha precisato che tale funzionalità potrà essere sfruttata soltanto con i video “idonei”, sebbene non abbia specificato cosa serva per rendere un filmato idoneo. Probabilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più.

