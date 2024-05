YouTube sta testando da qualche settimana una nuova funzionalità chiamata Jump ahead che consente agli utenti Premium di saltare rapidamente ad una parte specifica di un video. Inizialmente disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti, Google ha deciso di estendere maggiormente la platea di pubblico che può testare la funzione, che potrebbe quindi arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Ma come funziona e a cosa serve Jump Ahead? Si tratta di una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale e sul machine learning che consente di saltare automaticamente parti di video “meno interessanti” e passare direttamente ai momenti più salienti. Il tutto, ovviamente, basandosi sull’analisi dei dati di visualizzazione per fare una stima di ciò che gli utenti hanno trovato interessante in un video.

Più utenti possono ora testare Jump ahead su YouTube

YouTube ha iniziato a testare questa funzione lo scorso marzo tramite una ristretta cerchia di utenti negli Stati Uniti. Disponibile soltanto per gli abbonati Premium, si può attivare facendo un doppio tocco sullo schermo per saltare avanti nel video. Il doppio tocco consente di mandare il video in avanti di 10 secondi (o più, se cliccato ripetutamente), ma con la funzione Jump ahead attiva apparirà un pulsante a forma di pillola nell’angolo in basso a destra, visibile per qualche secondo.

Cliccando sulla pillola si potrà quindi saltare rapidamente la sezione di video che viene solitamente evitata dalla maggior parte degli spettatori, e l’intelligenza artificiale vi suggerirà direttamente qual è il “momento clou” e più interessante del video in questione. Potete avere un’idea della sua funzione tramite le immagini sottostanti.

Dopo aver iniziato le fasi di test qualche settimana fa, il team di YouTube ha reso la funzionalità disponibile per un numero maggiore di utenti. È possibile testare Jump ahead tramite le funzioni sperimentali disponibili a questo indirizzo o in alternativa, sull’app per dispositivi Android, accedendo al menu “Prova nuove funzionalità sperimentali” all’interno delle impostazioni.

Purtroppo anche questa nuova fase di test è al momento esclusiva degli Stati Uniti e solamente per i video in lingua inglese. Inoltre, non è applicabile a tutti i video presenti sulla piattaforma, ma sembra essere limitata a quelli con un elevato numero di visualizzazioni. Al momento, la data di fine dell’esperimento è fissata per il 1° giugno e non sappiamo ancora se dopo tale data la fase di test verrà estesa al resto del mondo o se la funzionalità verrà rilasciata ufficialmente.

Per scaricare le ultime versioni disponibili di YouTube per Android potete fare riferimento ad APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o al Google Play Store attraverso il seguente badge: