Il team di YouTube Music continua a lavorare per migliorare la sua app di streaming musicale e ora si sta concentrando sulla funzionalità di trasmissione del flusso audio verso altri dispositivi.

YouTube Music per Android sta ricevendo una riprogettazione del menu di trasmissione basato su fogli. Ecco di cosa si tratta.

L’app YouTube Music ottiene una nuova interfaccia di trasmissione

Attualmente toccando il pulsante di trasmissione si apre un riquadro “Trasmetti a” al centro dello schermo che una volta avviata la riproduzione mostra la copertina e le informazioni sul brano, il controllo del volume e infine i pulsanti play/pausa e quello per interrompere la trasmissione.

La nuova interfaccia di trasmissione scorre su un foglio con angoli arrotondati che mostra una sezione “Consigliati” in alto e una sezione “Altri dispositivi” appena sotto. Quanto inizia la riproduzione viene visualizzata un’anteprima molto più piccola e il dispositivo selezionato viene mostrato subito sotto con un cursore del volume, inoltre restano visibili gli elenchi dei dispositivi suggeriti e degli altri dispositivi nelle vicinanze.

Nella nuova interfaccia non è più presente il pulsante per interrompere la trasmissione con la riproduzione che continua, se non è in pausa, sul dispositivo mobile fino al termine della sessione di trasmissione offrendo un’esperienza di riproduzione più fluida, ma interrompere completamente l’audio da YouTube Music ora è richiede due fasi, a meno di non utilizzare il commutatore multimediale Android o l’app Google Home.

Anche il pulsante di riproduzione/pausa è stato rimosso, quindi si rende necessario sfruttare la schermata di riproduzione o i controlli di sistema per effettuare queste azioni.

Questa nuova interfaccia di trasmissione ora è ampiamente disponibile nella versione 6.49 di YouTube Music per Android tramite un aggiornamento lato server e dovrebbe diventare disponibile per tutti a stretto giro.