Samsung Galaxy S21 FE può contare su un supporto software fin qui piuttosto “ambiguo”: complice il lancio ritardato nel nostro Paese, lo smartphone si ritrova in mezzo a una questione riguardante il numero di aggiornamenti Android. Fino a che versione arriverà il dispositivo? Fino ad Android 15 o fino ad Android 16? Lo abbiamo chiesto direttamente a Samsung Italia.

Quanti aggiornamenti riceverà Samsung Galaxy S21 FE? La risposta di Samsung Italia

Samsung Galaxy S21 FE ha fatto il suo esordio in alcuni Paesi, tra cui l’India, alla fine del 2021, ma il suo debutto sul mercato italiano (e non solo) è avvenuto nel mese di gennaio 2022. Ora, questo non dovrebbe normalmente comportare alcun problema: si tratta di una pratica consolidata quella di differenziare il lancio di alcuni prodotti in base al mercato.

Il fatto è che lo smartphone ha debuttato in alcune zone del mondo con Android 11, e ha poi ricevuto nel giro di poco tempo l’aggiornamento ad Android 12; viste le tempistiche sopra descritte, la versione uscita in Italia e in alcuni altri mercati ha invece esordito direttamente con Android 12 e One UI 4. La domanda degli utenti è dunque più che lecita: quanti aggiornamenti di Android riceverà Samsung Galaxy S21 FE in Italia?

Se non consideriamo la serie Samsung Galaxy S24 lanciata da pochi mesi, per la quale la promessa è addirittura di sette anni di aggiornamenti, a livello generale (Galaxy S21 FE compreso) il produttore promette sui flagship, sulla fascia alta e su alcuni modelli di fascia media un totale di quattro versioni di Android (a partire dai Galaxy S21), unite a un ulteriore anno di patch di sicurezza. Quindi se prendiamo come dato iniziale Android 11 del “primo” debutto, Galaxy S21 FE dovrebbe fermarsi ad Android 15 e One UI 7, mentre se partiamo da Android 12 con il quale ha esordito da noi, allora dovremmo arrivare fino ad Android 16 e One UI 8.

Quale è la verità? Abbiamo chiesto chiarimenti a Samsung Italia, e ci sono buone notizie per i possessori dello smartphone in questione. Secondo quanto riferitoci dall’azienda, Samsung Galaxy S21 FE si aggiornerà fino ad Android 16 (in arrivo nel 2025), con un supporto attualmente garantito fino al mese di dicembre 2026. Si tratta dunque di un aggiornamento in più rispetto ai fratelli Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, che invece si fermeranno il prossimo anno ad Android 15 e One UI 7.

Visto che tra i disclaimer dei comunicati di Samsung (come in quelli di altri produttori) si può leggere che “La disponibilità degli aggiornamenti di sistema Android e delle funzionalità può variare in base a modello e mercato“, è possibile che chi ha acquistato un modello indiano o proveniente da altri Paesi nei quali Galaxy S21 FE è uscito con Android 11, si ritroverà costretto a fermarsi ad Android 15. In caso contrario, sulla carta, sarebbe un record per Samsung (per il momento), visto che parleremmo di cinque aggiornamenti di Android (Android 11 > Android 16).

La cosa potrebbe costituire un interessante precedente per un caso simile: Samsung Galaxy S23 FE è uscito negli Stati Uniti con Android 13, mentre da noi è arrivato direttamente con Android 14, come vi abbiamo fatto notare lo scorso autunno. Torneremo sicuramente sull’argomento non appena avremo chiarimenti, ma nel frattempo vi chiediamo: siete contenti della bella notizia?

Un ringraziamento a Davide per averci segnalato la dubbia questione.