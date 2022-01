Anticipato dai tanti rumor, perfino da alcuni negozi in cui risultava già disponibile all’acquisto da ieri, Samsung Galaxy S21 FE è ora ufficiale in Italia. Il cosiddetto “flagship per tutti” di casa Samsung cela non a caso caratteristiche di spicco riprese dalla serie S21 di cui fa parte, pur non arrivando sul mercato a prezzi altrettanto proibitivi. Due aspetti, questi, che ne determinano l’elevato rapporto qualità-prezzo e lo rendono perciò degno di considerazione. Un assaggio? Lo Snapdragon 888, uno schermo AMOLED da 6,4” e un comparto fotografico ripreso dai Galaxy S21, fra le altre cose. Comunque, ecco tutto.

Caratteristiche e funzioni di Samsung Galaxy S21 FE

Il nuovo smartphone di Samsung si presenta con uno schermo da 6,4 pollici di diagonale, un pannello Dynamic AMOLED 2X con risoluzione Full HD+, frequenza d’aggiornamento a 120 Hz, tasso di risposta al tocco fino a 240 Hz con la Game Mode attiva, modalità parte del software di Samsung Galaxy S21 FE, basato su Android 12 e personalizzato con l’interfaccia grafica One UI 4.

Come anticipato, è ripresa dagli S21 anche parte del comparto fotografico, composto da una fotocamera frontale da 32 megapixel con ottica standard (campo visivo da 81°) e apertura f/2.2, e da un terzetto di sensori posteriori: una fotocamera principale con ottica standard da 12 megapixel con OIS, Dual Pixel, HDR automatico e apertura f/1.8, una grandangolare da 12 megapixel con campo visivo da 123° e apertura f/2.2, e infine un teleobiettivo da 8 megapixel con OIS e apertura f/2.4. Curato anche il software fotografico, dotato di una modalità notturna migliore del suo predecessore e di funzioni avanzate AI come il “Face Restoration” e la modalità “Doppia Registrazione”, rispettivamente per “rendere perfetti” i volti inquadrati e per registrare contemporaneamente con la fotocamera frontale e con uno dei sensori posteriori.

Il cuore di Samsung Galaxy S21 FE è un SoC Snapdragon 888, chipset di punta per il 2021 realizzato con processo produttivo a 5 nm corredato di 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna a seconda delle configurazioni scelte. Completa anche la dotazione relativa a sensori e connettività con supporto al 5G (SA/NSA), 4G/LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, lettore di impronte digitali, porta USB C, barometro, accelerometro e giroscopio, fra le altre cose.

Discorso autonomia, infine, Samsung Galaxy S21 FE è dotato di una batteria da 4500 mAh compatibile con la ricarica rapida a 25 W cablata (oltre il 50% di ricarica in mezz’ora), a 15 W wireless (presente anche la ricarica inversa).

Design e immagini di Samsung Galaxy S21 FE

Lato design, Samsung Galaxy S21 FE non si discosta poi molto dalla famiglia di smartphone di cui fa parte, prediligendo linee tonde e morbide per un taglio elegante e armonico. Lo stile complessivo è difatti quello: frontale con cornici sottili ad avvolgere lo schermo, col solito foro centrale per la fotocamera, e una back cover pulita, con il modulo fotocamere sporgente che va a integrarsi con la cornice del dispositivo. Da segnalare la presenza della certificazione IP68 (resistenza contro acqua e polvere) e ingombri tutto sommato contenuti. Queste le dimensioni: 155,7 mm di altezza, 74,5 mm di larghezza e 7,9 mm di spessore, per un peso di 177 grammi.

Prezzi e disponibilità di Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE è disponibile in Italia in quattro colori che richiamano le custodie ufficiali, (verde oliva, lavanda, bianco e grafite), in vendita a partire dall’11 gennaio 2022 al prezzo di 769 euro. Disponibile su Amazon.it e tutti i vari negozi come anticipato ieri.