Avete da sempre voluto provare il Trade In di Samsung per acquistare un nuovo smartphone o tablet Samsung Galaxy, ma siete stati frenati da qualche dubbio sul suo funzionamento? Abbiamo deciso di provare l’aggiornato Samsung Trade In per l’acquisto di un Samsung Galaxy S24 Ultra, e oggi vi raccontiamo com’è andata e come funziona nel dettaglio il servizio di permuta dell’usato del produttore. Qualche anno fa vi abbiamo parlato di Cambia con Galaxy, ma nel frattempo qualcosa è cambiato: partiamo subito e procediamo con ordine.

Cos’è e come funziona il Samsung Trade In

Samsung Trade In è il servizio di permuta dell’usato messo a disposizione dall’azienda di Seoul: viene ciclicamente proposto per i suoi smartphone e tablet Android più recenti (e non solo) e offre una valutazione dell’usato da inviare contestualmente all’acquisto di un nuovo Samsung Galaxy sul Samsung Shop Online (in alcuni casi anche presso altri rivenditori), con o senza super valutazioni (di solito offerte con l’acquisto delle ultime novità, come in questo caso). Nel momento in cui stiamo scrivendo è disponibile per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra, oltre che per i notebook della serie Galaxy Book4.

Acquistando un nuovo dispositivo sul Samsung Shop Online è possibile richiedere una valutazione del proprio usato a CTDI, la società alla quale si appoggia attualmente Samsung Italia per questa iniziativa. Il Trade In è di due tipi: uno, quello più “classico”, è Samsung +Valore, mentre l’altro prende il nome di Samsung Galaxy NOW!. L’idea generale è la stessa, ma il funzionamento è diverso:

Samsung +Valore offre la possibilità di acquistare il nuovo dispositivo e di fare richiesta per la valutazione dell’usato: in fase di acquisto è necessario indicare il codice IMEI (o il seriale) del prodotto usato, grazie al quale viene fornita da subito la possibile valutazione; al termine della procedura di valutazione, la cifra sarà erogata all’IBAN indicato in fase di acquisto.

offre la possibilità di acquistare il nuovo dispositivo e di fare richiesta per la valutazione dell’usato: in fase di acquisto è necessario indicare il codice IMEI (o il seriale) del prodotto usato, grazie al quale viene fornita da subito la possibile valutazione; al termine della procedura di valutazione, la cifra sarà erogata all’IBAN indicato in fase di acquisto. Samsung Galaxy NOW! è compatibile solo con gli acquisti effettuati con carta di credito o di debito e consente di ottenere direttamente nel carrello lo sconto derivante dalla valutazione dell’usato, senza aspettarne l’effettiva valutazione.

Il primo può essere la scelta giusta per chi preferisce optare per metodi di pagamento diversi da carta di credito o di debito, oppure per chi vuole sfruttare fino in fondo alcuni eventuali coupon sconto: questo perché con Galaxy NOW! alcuni sconti in percentuale dei coupon potrebbero risultare leggermente meno convenienti (visto che con Samsung +Valore partirebbero da cifre più alte).

In entrambi i casi la prima valutazione viene effettuata a grandi linee basandosi sulle indicazioni dell’utente (viene chiesto lo stato dello smartphone attraverso qualche rapida domanda), ma lo sconto effettivo si conoscerà solo con la valutazione dettagliata da parte di CTDI. Con Samsung +Valore viene semplicemente proposto il valore, e se l’utente accetta la valutazione riceverà un bonifico bancario di corrispondente importo.

Come funziona con Samsung Galaxy NOW!, visto che lo sconto avviene direttamente nel carrello? Una volta ricevuto l’usato, CTDI effettua la valutazione dello stesso: se il valore viene confermato, l’azienda invia una mail di avvenuto completamento della procedura, mentre se il valore risulta inferiore rispetto a quello della prevalutazione, viene inviata una mail con la richiesta di accettazione. Accettando, si riceve sulla carta di credito o debito utilizzata in fase di acquisto del nuovo prodotto un addebito della differenza tra la prevalutazione e la valutazione accettata, mentre rifiutando, il dispositivo usato viene restituito e si riceve un addebito sulla carta pari all’intero valore della prevalutazione.

I dispositivi usati possono generalmente rientrare in due categorie di valore, Categoria A e Categoria B, in base allo stato in cui si presentano:

Categoria A (valore più alto): deve far parte della lista di modelli indicata in termini e condizioni, risultare funzionante (restando acceso senza alimentatore collegato), essere di proprietà esclusiva dell’utente (niente noleggi o leasing), può avere qualche segno di usura lieve (ma niente crepe o difetti rilevanti), deve essere intatto e integro in ogni sua parte, deve avere IMEI leggibile, non deve avere danni da contatto con liquidi, non deve essere stato manomesso o riparato da centri di assistenza non ufficiali, deve essere stato ripristinato ai dati di fabbrica, deve essere disassociato da account Google, iCloud (e così via) e non deve mostrare difetti di immagini sovraimpresse (burn-in).

(valore più alto): deve far parte della lista di modelli indicata in termini e condizioni, risultare funzionante (restando acceso senza alimentatore collegato), essere di proprietà esclusiva dell’utente (niente noleggi o leasing), può avere qualche segno di usura lieve (ma niente crepe o difetti rilevanti), deve essere intatto e integro in ogni sua parte, deve avere IMEI leggibile, non deve avere danni da contatto con liquidi, non deve essere stato manomesso o riparato da centri di assistenza non ufficiali, deve essere stato ripristinato ai dati di fabbrica, deve essere disassociato da account Google, iCloud (e così via) e non deve mostrare difetti di immagini sovraimpresse (burn-in). Categoria B (valore più basso): stesse condizioni della Categoria A, ma vengono concessi crepe nel vetro del display o nella scocca (il display deve comunque essere funzionante), crepe nelle fotocamere posteriori, slot per la SIM danneggiato e difetti per alcune funzionalità (come lettore d’impronte, connettività, batteria usurata, pulsanti).

Se lo smartphone o il dispositivo usato non rispetta almeno le condizioni della Categoria B, viene considerato come Non idoneo e non può essere utilizzato per il Trade In: in pratica se non risulta presente nella lista di modelli indicati nei termini, oppure se risulta non funzionante, con display non funzionante, con danni da contatto con acqua e così via, non può essere inviato per la valutazione. A livello generale, le valutazioni più interessanti vengono fatte sempre ai dispositivi Samsung, anche se resta la possibilità di restituire modelli di altri marchi (come Apple, Google, Xiaomi, OPPO, Huawei, LG, HONOR, Motorola, OnePlus e così via).

Questa è la procedura in poche parole:

acquistare uno dei modelli aderenti (nel nostro caso si è trattato di un Samsung Galaxy S24 Ultra, ma come detto più su ce ne sono tanti altri e vengono aggiornati con l’uscita di ulteriori dispositivi) entro le date prefissate; dopo aver ricevuto l’approvazione della richiesta di partecipazione all’iniziativa, viene inviata una mail contenente le istruzioni per la spedizione del dispositivo usato a CTDI (attenzione, questa volta il costo della spedizione è a carico dell’utente) e per la sottoscrizione del contratto di cessione; in caso di valutazione positiva dell’usato (“Categoria A”) viene inviata una mail di conferma e un bonifico entro 10 giorni dalla comunicazione; in caso di valutazione “Categoria B”, viene inviata una mail informativa, e si hanno 30 giorni per accettare o rifiutare la valutazione (in caso di rifiuto l’usato viene rispedito all’utente senza costi aggiuntivi entro 15 giorni).

Com’è andata la nostra prova del Trade In di Samsung

Fatte queste premesse, utili per comprendere meglio il funzionamento del Trade In di Samsung, passiamo a raccontarvi come è andata effettivamente la nostra prova: per questa abbiamo optato per il più “classico” procedimento di Samsung +Valore e abbiamo inviato un Samsung Galaxy S21 usato per l’acquisto di un Samsung Galaxy S24 Ultra, approfittando di una combinazione di promozioni particolarmente invitante del Samsung Shop Online (non ci addentriamo nei dettagli, ma siamo arrivati a una spesa sotto i 500 euro, considerando la differenza). Prima di procedere, ci teniamo a sottolineare che Samsung non era minimamente al corrente dei nostri intenti, quindi ci ha trattati come un cliente qualsiasi, senza eventuali “favoritismi”.

Acquisto del nuovo e Modulo di Cessione

L’acquisto di Samsung Galaxy S24 Ultra è stato effettuato la sera del 18 aprile 2024: durante il procedimento è stato necessario indicare già il codice IMEI del dispositivo usato da spedire e rispondere al breve form sullo stato dello stesso. A poche ore di distanza è arrivata la prima mail di CTDI, con le istruzioni per la spedizione e il link al Modulo di Cessione dell’usato (accessibile tramite one-time password e che non richiede la stampa): per la spedizione dell’usato abbiamo però preferito attendere l’arrivo del nuovo smartphone, cosa che è ovviamente contemplata dall’iniziativa (abbiamo anche utilizzato la stessa scatola).

Nella mail viene infatti spiegato che, dal momento in cui riceviamo il nuovo dispositivo, abbiamo 15 giorni per firmare il Modulo di Cessione e per spedire l’usato. All’interno sono riportate le indicazioni non solo sulla preparazione del pacco (a cui deve avere applicata all’esterno l’etichetta inviata da Samsung), ma anche sulla cancellazione dei dati e su come disassociare l’usato dagli account (Google, iCloud, etc. etc.). Un dettaglio interessante: basta inviare il dispositivo usato, non serve necessariamente spedire altri accessori o la scatola originale.

Samsung Galaxy S24 Ultra ci è stato consegnato lunedì 22 aprile 2024, quindi niente da dire sulla rapidità: questa è stata favorita dal fatto che abbiamo optato per il colore Titanium Violet, ossia uno di quelli “classici” (quelli esclusivi del Samsung Shop Online possono richiedere alcuni giorni in più). Ultimato il passaggio dei dati dal vecchio (Samsung Galaxy S21) al nuovo (Samsung Galaxy S24 Ultra), facilitato dall’app Samsung Smart Switch, è quindi arrivato il momento di pensare alla spedizione dell’usato. Non prima ovviamente di aver rimosso gli account Google e Samsung da Galaxy S21 (“Impostazioni > Account e backup > Gestisci account“) e di averlo formattato ai dati di fabbrica: fate attenzione a non fare il contrario, perché altrimenti al riavvio verrà richiesta la password.

La spedizione dell’usato e le tempistiche per il bonifico

Come già accennato più su, contrariamente alla nostra precedente prova, questa volta la spedizione è risultata a carico nostro. Se volete aderire al Trade In e non sapete dove rivolgervi o siete indecisi, sappiate che ci siamo rivolti a Spediamo.it, un sito che si occupa di tutta la procedura: basta inserire i dati richiesti (dimensioni del pacco, indirizzi ed eventuali servizi accessori, come l’assicurazione), indicare il giorno di ritiro e preparare il pacco per la spedizione.

Nel nostro caso il tutto si è svolto in modo molto rapido: la spedizione è stata prenotata domenica 28 aprile 2024, con ritiro fissato per il giorno successivo (potete scegliere mattina o pomeriggio, ma la fascia non viene necessariamente rispettata); il corriere SDA si è presentato come previsto il 29, ha ritirato il pacco fornendo una ricevuta e lo ha consegnato a Roma meno di 24 ore dopo, il 30 aprile 2024 (c’è il tracking, e alla fine viene inviata una mail di conferma). Se siete “preoccupati” per la spesa, sappiate che per il pacco (che abbiamo preferito assicurare) la spesa è stata di 10,42 euro (paradossalmente meno di una spedizione direttamente con Poste Italiane a parità di servizio… NdR).

Il 4 maggio 2024 è arrivata una mail (probabilmente automatica) da parte di CTDI che parlava della mancata ricezione del dispositivo usato: all’interno veniva indicato come ci fosse comunque ancora tempo per l’invio; qualora avessimo già provveduto alla spedizione, avremmo dovuto ignorare il messaggio, e così abbiamo fatto. Pochi giorni dopo, il 7 maggio 2024, è arrivata un’altra mail di CTDI che confermava l’avvenuta ricezione dell’usato, con la promessa di una valutazione “nei prossimi giorni“; in realtà non abbiamo dovuto aspettare molto: ci sono voluti 10 minuti per vedere un’ulteriore mail con il risultato della valutazione del dispositivo; lo smartphone è stato valutato nella Categoria A, esattamente come previsto visto lo stato praticamente impeccabile del Galaxy S21 inviato (batteria un po’ usurata a parte, ma corrispondente all’uso giornaliero di circa due anni e mezzo).

Una volta accettata la valutazione, CTDI ha inviato una conferma via mail, con l’indicazione di una tempistica di 10 giorni per l’invio del bonifico bancario; anche questa volta i tempi sono risultati più brevi: due giorni dopo, il 9 maggio 2024, sono arrivati i soldi sull’IBAN indicato in fase di adesione alla promozione.

In sintesi, la procedura da parte di CTDI si è dunque svolta con queste tempistiche:

30 aprile 2024 : consegna del pacco con lo smartphone usato all’indirizzo di CTDI (Roma)

: consegna del pacco con lo smartphone usato all’indirizzo di CTDI (Roma) 7 maggio 2024 : mail da CTDI con il risultato della valutazione del dispositivo usato e accettazione del valore (Categoria A)

: mail da CTDI con il risultato della valutazione del dispositivo usato e accettazione del valore (Categoria A) 9 maggio 2024: ricezione del bonifico disposto da CTDI

Conclusioni

Siamo arrivati alle conclusioni di questa nostra prova del servizio Samsung Trade In, e il nostro giudizio non può che essere positivo. Certo, rispetto alla procedura adottata qualche anno fa con Cambia con Galaxy abbiamo dovuto procedere autonomamente alla spedizione dell’usato (a nostro carico), ma parliamo comunque di una spesa contenuta e dell’inserimento di qualche dato sul sito per le spedizioni (come detto, abbiamo scelto Spediamo.it, ma potete optare per Poste Italiane o altro, se preferite).

La consegna del nuovo smartphone con l’acquisto su Samsung Shop Online si è rivelata rapida, e così anche il procedimento da parte di CTDI, che ha richiesto circa una settimana (con 1° maggio di mezzo) per la valutazione e un totale di meno di 10 giorni considerando il bonifico stesso (come potete vedere nelle date indicate qui sopra). Nessuna sorpresa negativa da segnalare, dunque, anche se possiamo fare un piccolo appunto riguardo la “sicurezza” dell’usato (giusto per essere puntigliosi).

Per la spedizione a CTDI, Samsung richiede di apporre all’esterno del pacco l’etichetta con la dicitura “TradeIn Samsung Ita“, accompagnata da un codice a barre. Sicuramente risulta utile per l’identificazione rapida della spedizione, e nel nostro caso non ci sono stati problemi con il corriere, ma considerando quanto si legge in Rete di furti o “sostituzioni” del contenuto dei pacchi, quell’etichetta potrebbe aiutare a identificare pacchi di possibile valore a colpo d’occhio.

Avete mai provato a sfruttare le promozioni Trade In di Samsung per acquistare un nuovo dispositivo e dare in permuta quello vecchio? Raccontateci la vostra esperienza, positiva o negativa, ed eventualmente i vostri dubbi. Se volete saperne di più sull’iniziativa di Samsung attualmente valida potete seguire il link qui in basso:

Samsung Trade In

Vi ricordiamo che in questi giorni è disponibile una promozione che consente di acquistare Samsung Galaxy S24 Ultra (ma anche Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy Z Flip5 o Galaxy Z Fold5) presso uno dei punti vendita aderenti (online o offline) entro il 9 giugno 2024 e richiedere gratuitamente un Samsung Galaxy Watch6 (qui la pagina del sito ufficiale con tutti i dettagli).