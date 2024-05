Nothing annuncia il lancio di un’edizione speciale del suo più recente smartphone Android: si chiama Nothing Phone (2a) Special Edition e vuole celebrare i colori primari, che per la prima volta sono stati tutti utilizzati in un unico dispositivo. In concomitanza, arriva un nuovo aggiornamento software proprio per Nothing Phone (2a): andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Nothing Phone (2a) Special Edition riunisce tutti i colori primari

Nothing Phone (2a) Special Edition vuole raccontare “una storia di colori” e nasce dall’approccio collaborativo con la community dell’azienda, con la trasparenza al centro: l’idea è quella di semplificare le cose fino a ridurle alla loro forma più elementare e al contempo più elegante. Il team di design industriale Nothing di King’s Cross, a Londra, ha applicato questa nozione al colore, mettendo in risalto rosso, giallo e blu in una nuova colorazione speciale.

Per la prima volta tutti e tre i colori vengono usati in un unico smartphone Nothing: il rosso lo avevamo già visto sulle cuffie del marchio (quelle di destra), il giallo nel modello Ear (a) e il blu su Phone (2a) Blue, ma non erano mai stati utilizzati tutti in una volta. “Siamo felici di presentare Phone (2a) Special Edition. È il primo prodotto che esplora la nostra tavolozza di colori primari: rosso, blu e giallo. La sua estetica complessiva fa riferimento ad alcuni dei nostri eroi del design del passato, creando al contempo una nuova espressione per uno smartphone elevando un dispositivo funzionale in un’opera d’arte di grande impatto“, ha dichiarato Adam Bates, Design Director di Nothing.

A livello di specifiche tecniche non ci sono cambiamenti rispetto al “solito” Nothing Phone (2a) che già conosciamo: abbiamo anche qui il display AMOLED da 6,7 pollici, il SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro, la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, la batteria da 5000 mAh, il sistema operativo Nothing OS basato su Android e ovviamente il design con interfaccia Glyph.

Come abbiamo visto, con uno dei recenti aggiornamenti lo smartphone ha accolto l’integrazione con ChatGPT, e l’azienda ha annunciato le scorse settimane il lancio della Developer Preview di Android 15.

Nothing Phone (2a) Special Edition è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale nella sola configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna al prezzo consigliato di 379 euro. Purtroppo il lancio è avvenuto in quantità limitate, e nel momento in cui stiamo scrivendo sembra essere già andato esaurito. Non sono da escludere restock, ma chi vuole aggiudicarsene uno può anche presentarsi a Londra il 1° giugno 2024, al negozio Nothing di Soho (4 Peter St, Londra W1F 0AD).

Vi piace la nuova versione speciale dello smartphone Android?

Novità aggiornamento Nothing Phone (2a)

Nothing ne approfitta per lanciare in queste ore un nuovo aggiornamento software proprio per Nothing Phone (2a): si tratta di Nothing OS 2.5.6, che introduce più recenti patch di sicurezza insieme ad alcune altre novità.

Il changelog completo è il seguente:

integrate le patch di sicurezza di maggio 2024;

aggiunta all’interno delle impostazioni di sistema la funzione per nascondere la barra di navigazione, per un’esperienza utente più coinvolgente;

premere a lungo un widget consente ora di visualizzare più opzioni;

aggiunta un’opzione per consentire o disattivare le vibrazioni per altre chiamate o notifiche durante le telefonate;

ottimizzata la logica di rilevamento dell’HDR automatico della fotocamera;

risolti problemi di compatibilità con Android Auto;

risolto un problema con il quale lo schermo non si accendeva automaticamente dopo aver utilizzato il tasto di accensione per spegnerlo durante una chiamata in arrivo;

risolti alcuni problemi con il widget ChatGPT;

risolto un problema con il quale il pannello delle notifiche si restringeva quando si ricevevano determinate notifiche;

ottimizzata la stabilità generale del sistema.

Il download richiesto è di poco più di 100 MB. Per controllare l’arrivo di aggiornamenti su Nothing Phone (2a) potete andare nelle impostazioni seguendo il percorso “Impostazioni>Sistema>Aggiornamento di sistema“.