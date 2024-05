Il team di sviluppatori di Nothing ha dato il via al rilascio a livello globale di un importante aggiornamento per Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2a).

L’update in questione, del quale vi abbiamo già parlato alla fine dello scorso mese, è ora disponibile per tutti i modelli e permette ai possessori di questi due smartphone di usufruire di alcune attese novità, come ad esempio le funzionalità basate all’intelligenza artificiale grazie a ChatGPT.

Le novità per Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2a)

Iniziando da Nothing Phone (1), queste sono le novità di Nothing OS 2.5.5 riportate dal changelog ufficiale:

aggiunta una nuova gesture in Nothing X per avviare una conversazione vocale con ChatGPT per Nothing Ear e Nothing Ear (a); in arrivo per gli altri prodotti audio

aggiunti nuovi widget di ChatGPT per avviare il chatbot in diverse modalità dalla schermata principale

aggiunto un pulsante sul pop-up di screenshot e appunti per incollare direttamente il contenuto in una nuova conversazione con ChatGPT

aggiunta un’opzione per applicare Nothing Icon Pack solo alla schermata principale, in modo da migliorare l’accessibilità nell’app drawer

ora è possibile scorrere le pagine della schermata home tenendo premute le icone delle app per un’esperienza più intuitiva nell’organizzazione delle icone

aggiunta un’opzione personalizzata per abilitare e disabilitare la pagina a scorrimento nei Quick Settings sull’interfaccia della schermata di blocco

nuova opzione per personalizzare le icone nella barra di stato

aggiunta la funzione RAM Booster

miglioramenti generali e risoluzione di vari bug

Passando a Nothing Phone (2a), queste sono le novità riportate dal changelog ufficiale:

aggiunta una nuova gesture in Nothing X per avviare una conversazione vocale con ChatGPT per Nothing Ear e Nothing Ear (a); in arrivo per gli altri prodotti audio

aggiunti nuovi widget di ChatGPT per avviare il chatbot in diverse modalità dalla schermata principale, per un accesso più rapido

aggiunto un pulsante sul pop-up di screenshot e appunti per incollare direttamente il contenuto in una nuova conversazione con ChatGPT

ottimizzata la coerenza del colore nella fotocamera grandangolare principale regolando il bilanciamento del bianco e la polarizzazione del colore a temperature più basse

migliorata la luminosità dei ritratti nelle scene HDR abbinando tonalità di pelle specifiche per gli utenti

risolto un problema di rumore eccessivo nella modalità ritratto attraverso l’ottimizzazione delle strategie di composizione HDR

migliorate le performance di apertura dell’app Fotocamera regolando le strategie di pianificazione della CPU

ottimizzata la visualizzazione del livello di batteria nel widget dedicato

migliorata la modalità di risparmio energetico per garantire che le vibrazioni per chiamate e notifiche restino attive

integrato un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per regolazioni dell’illuminazione smart per la luminosità automatica

migliorata la stabilità delle chiamate per garantire connessioni più affidabili

maggiore fluidità quando si scorre verso il basso espandendo i Quick Settings

migliorata la fluidità quando si sblocca lo smartphone dopo lo standby

risolto un problema a causa del quale l’interlocutore non riusciva a sentire il chiamante con la connessione ad Android Auto

Per procedere all’aggiornamento gli utenti non devono fare altro che andare nel menu delle Impostazioni, accedere alla sezione Sistema e quindi selezionare Aggiornamento di sistema.