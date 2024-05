Abbiamo già avuto modo di vedere come diversi operatori telefonici presenti nel nostro mercato abbiano iniziato le manovre per il progressivo spegnimento della rete 3G, per esempio Vodafone (nel 2021) e TIM (nel 2022), mentre altri come WINDTRE e Very Mobile stanno per provvedere. Iliad come diversi altri operatori mobili si appoggia, in parte, alla rete di WINDTRE, motivo per cui sarà coinvolta dalle procedure che sta per mettere in atto l’operatore.

Di conseguenza, Iliad ha deciso di informare i propri utenti circa l’avvio del parziale switch off del 3G di WINDTRE, attraverso un’apposita comunicazione reperibile alla sezione Iliad informa del sito ufficiale dell’operatore.

Iliad informa sul parziale spegnimento della rete 3G di WINDTRE

Abbiamo visto qualche giorno fa tutta una serie di dettagli inerenti alle procedure in fase di avvio da parte dell’operatore arancione, volte alle spegnimento della rete 3G, ma allora perché parliamo di Iliad? Anche l’operatore in questione sta per provvedere al graduale spegnimento della propria rete 3G? In realtà no, la rete proprietaria di Iliad non subirà, almeno per il momento, alcun tipo di modifica da questo punto di vista (anche perché con lo sviluppo della rete mobile proprietaria, l’operatore ha progressivamente ridotto l’utilizzo delle frequenze 3G) ma, come molti di voi già sanno, l’operatore si avvale anche della rete WINDTRE per il 3G, 4G e 4G+.

Per questo motivo, le imminenti manovre dell’operatore arancione impatteranno, anche se in minima parte, anche sugli utenti Iliad; l’azienda ha dunque deciso di informare i propri clienti con la seguente comunicazione:

Per migliorare l’esperienza dei nostri utenti, nelle prossime settimane saranno apportate delle modifiche nei servizi di rete mobile dovute al passaggio di alcune frequenze dalla rete in tecnologia 3G alla rete in tecnologia 4G. Il processo interesserà in modo progressivo l’intero territorio nazionale e terminerà in un arco di circa due mesi. 1. Effetti su smartphone e dispositivi: Per i dispositivi che supportano il 4G o tecnologie superiori, non ci sarà alcuna modifica alla qualità del servizio. Per i dispositivi che supportano solo ed esclusivamente il 3G, i servizi dati e voce continueranno ad essere effettuati sulla rete 3G su banda 900 MHz. Se il tuo dispositivo non supporta quest’ultima banda, i servizi dati e voce verranno indirizzati verso la rete 2G. 2. Comunicazioni personali: Gli utenti con dispositivi 3G riceveranno comunicazioni personali con maggiori dettagli.

Come potete notare, per quanto simili nella sostanza, ci sono alcune differenze tra le dichiarazioni dei due operatori, Iliad infatti si limita a specificare come la modifica ai servizi di rete mobile riguardi il passaggio di alcune frequenze in tecnologia 3G alla rete 4G, senza però menzionare WINDTRE e senza fornire indicazioni circa la data precisa, limitandosi ad affermare che lo switch off del 3G sarà avviato “nelle prossime settimane”.

Ad ogni modo, i dettagli sono ovviamente i medesimi già indicati da WINDTRE, le operazioni partiranno dal 7 giugno 2024, in tale data avrà luogo la prima fase del processo che verrà realizzata sulla sola banda 2100 MHz, al fine di poterla utilizzare per il miglioramento della rete 4G dell’operatore, la prima fase dovrebbe concludersi entro due mesi, durante i quali la rete 3G sarà ancora utilizzabile sulla banda 900 MHz, come del resto specificato anche da Iliad.

Infine l’operatore sottolinea come, tutti gli utenti in possesso di dispositivi che supportano solo ed esclusivamente il 3G, riceveranno comunicazioni personali con maggiori dettagli.