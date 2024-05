Iliad Italia potrebbe cominciare nei prossimi giorni a vendere sul suo sito web degli smartphone Samsung Galaxy. In questo modo, i clienti Iliad avrebbero la possibilità di poter scegliere di acquistare in un’unica soluzione o a rate anche dei telefoni Android.

Perché sul sito Iliad si possono acquistare soltanto iPhone

È importante specificare che a oggi, nel sito ufficiale di Iliad, gli utenti possono acquistare soltanto alcuni smartphone Apple. Ciò è dovuto a un particolare accordo di distribuzione, il quale era stato reso pubblico fin dal lancio di Iliad in Italia, avvenuto nel maggio 2018. In primo luogo, Iliad aveva avviato la vendita di iPhone in un’unica soluzione sul suo sito soltanto a partire dal 30 novembre 2018. Solamente nel febbraio 2019, l’operatore aveva permesso ai clienti di comprare gli smartphone attraverso la modalità di pagamento a rate.

In ogni caso, Iliad ha puntualizzato fin da subito la sua volontà di vendere smartphone che non fossero soltanto Apple. In particolare, l’AD Benedetto Levi, nel corso di un’intervista rilasciata dopo il lancio di Iliad in Italia, aveva affermato che l’operatore avrebbe potuto distribuire anche smartphone di altri brand, come Huawei e Samsung. Però, da allora non sono stati resi pubblici altri accordi di distribuzione oltre a quello con Apple. Per questa ragione, infatti, nel corso di questi sei anni di attività, Iliad Italia si è limitata a vendere sul suo sito soltanto smartphone Apple.

Quali sono le nuovi promozioni Samsung a cui si può aderire tramite il sito Iliad

Nei prossimi giorni, l’operatore potrebbe permettere ai clienti di comprare dal suo sito anche gli smartphone Samsung Galaxy. Infatti, Samsung ha lanciato delle nuove iniziative promozionali, valide dal 17 maggio al 9 giugno 2024. Nel corso di questo arco di tempo, gli utenti che acquisteranno alcuni smartphone Galaxy all’interno di uno dei punti vendita e store online aderenti, riceveranno in omaggio, a seconda del modello acquistato, un Samsung Galaxy Watch 6 oppure gli auricolari Galaxy Buds 2 Pro o Galaxy Buds FE.

In particolare, gli utenti avranno la possibilità di aderire a questa promozione acquistando gli smartphone Samsung in promo anche attraverso il sito ufficiale di Iliad Italia. Questa è una grande novità per l’operatore, dato che all’interno dei regolamenti delle precedenti promozioni di Samsung, tra gli store online figuravano soltanto TIM, Vodafone e WINDTRE.