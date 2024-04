Mentre è impegnata con il lancio dell’atteso VoLTE, Iliad annuncia oggi l’arrivo della personalizzazione gratuita del numero di telefono, una nuova funzionalità che consentirà ai clienti di rendere il proprio contatto ancora più unico. Vediamo come funziona e come richiedere la personalizzazione.

Iliad lancia la personalizzazione gratuita del numero di telefono

Mentre è in corso il rinnovamento della pagina ufficiale relativa al VoLTE e il rollout della funzione, l’operatore lancia la possibilità di personalizzare il numero di telefono. Da oggi, tutti gli utenti che attivano una nuova SIM Iliad potranno scegliere le ultime 6 cifre del proprio numero: che si tratti di una ricorrenza importante, di un numero fortunato o di una sequenza particolare, ora è possibile creare la propria combinazione preferita.

Iliad vuole dunque offrire ai clienti la massima libertà di scelta e la possibilità di avere un’esperienza ancora più customizzata. Per personalizzare il numero di telefono ci sono due metodi, anche se al momento è attivo solo il primo:

online : durante la prima fase del processo di attivazione dell’offerta sul sito Iliad, è possibile scegliere se personalizzare il numero e inserire la combinazione preferita tra quelle disponibili;

: durante la prima fase del processo di attivazione dell’offerta sul sito Iliad, è possibile scegliere se personalizzare il numero e inserire la combinazione preferita tra quelle disponibili; in negozio tramite Simbox: nei prossimi giorni sarà possibile presso tutti gli Iliad Store, Iliad Corner e i punti vendita Iliad con Simbox.

Naturalmente questa possibilità viene offerta a chi desidera richiedere una SIM con un nuovo numero di telefono, e non a chi effettua la portabilità da altri operatori (per ovvi motivi). Il numero di telefono da personalizzare avrà un prefisso già definito (351 o 352), a cui seguirà una prima cifra assegnata in modo casuale: le successive 6 cifre sono personalizzabili a scelta, e nel caso in cui la combinazione dovesse essere già occupata da altri, si potrà richiedere un’alternativa (scegliendo tra quelle simili o meno).

Questo servizio viene offerto in modo gratuito ed è disponibile per tutte le nuove SIM Iliad, indipendentemente dall’offerta scelta. Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa Iliad ha lanciato GIGA 180 e GIGA 120, due offerte ricche di giga a partire da 7,99 euro al mese.