La nuova app ufficiale di Ops! Mobile è disponibile al download sul Google Play Store e sull’App Store: si chiama semplicemente MyOps e consente ai clienti del neo nato operatore virtuale di avere accesso a diverse funzionalità e ai vari servizi. Scopriamo insieme la nuova applicazione per Android e iOS.

È arrivata l’app ufficiale di Ops! Mobile: l’innovazione al centro

Un paio di mesi fa ha debuttato Ops! Mobile, un nuovo operatore virtuale di tipo ATR (Air Time Reseller MVNO) che è andato ad aggiungersi al già nutrito settore puntando su prezzi aggressivi (si parte da 2 euro al mese) e connettività 4G. A proposito di quest’ultima, i clienti possono contare sulla copertura della rete di Vodafone Italia, con velocità massima in download di 60 Mbps e in upload di 30 Mbps.

La nuova app ufficiale di Ops! Mobile, denominata MyOps, è disponibile gratuitamente sugli app store Google Play Store e App store iOS. risulta compatibile con smartphone del robottino (Samsung, HONOR, Google, Motorola, OPPO, OnePlus, Xiaomi, Redmi, etc etc…) dotati di almeno Android 5.1 Lollipop e con smartphone Apple dotati di iOS 13.0 o versioni successive.

È molto facile da navigare, ma soprattutto chiara dal punto di vista stilistico e di layout e innovativa nelle sue principali funzionalità. Innanzitutto potete effettuare la registrazione creando un account con la vostra mail, dopodiché potete associare a tale account i vostri numeri di telefono Ops! Mobile, in modo da poterne gestirne più di uno contemporaneamente. La procedura è molto semplice: è sufficiente inserire il numero e confermare l’inserimento attraverso l’uso del codice OTP ricevuto via SMS.

La schermata principale mostra il numero personale, il credito residuo, la tariffa attiva e le soglie di chiamate, Internet e SMS utilizzati. Ovviamente dall’applicazione è possibile ricaricare il credito telefonico. L’app consente anche di visualizzare i vari piani tariffari (dedicati all’Italia o all’Estero), accedere alle informazioni sulla SIM ed eventuali eSIM e alla scheda Profilo, dove trovare informazioni sull’account, i metodi di pagamento, le ultime transazioni, i coupon e non solo.

Con Ops! Mobile è possibile acquistare la SIM direttamente con lo SPID, anche per tariffe internazionali

L’ingresso di Ops! Mobile sul mercato della telefonia si basa sull’innovazione. Sempre dall’applicazione, cliccando su Negozio, è possibile acquistare la SIM direttamente online tramite SPID.

Seguendo il processo sull’app, l’attivazione risulta più rapida rispetto alla videoidentificazione. Utilizzando lo SPID, non è necessario attendere la verifica manuale di un video, quindi la SIM sarà attiva immediatamente o entro poche ore dall’accesso. Si tratta di fatto di un servizio aggiuntivo molto comodo attraverso il quale la SIM sarà attiva subito o nel giro di poche ore. Inoltre, l’uso della SPID per l’avvio di una SIM risulta essere un’operazione vantaggiosa, soprattutto in termini di sicurezza, in quanto tutti i dati personali utili vengono controllati prima della convalida della stessa. Inoltre, in termini di operatività, semplifica le burocrazie amministrative eliminando il cartaceo per la stampa di contratti e documenti.

Inoltre, Ops! Mobile lancia il servizio di e-Sim internazionale, il nuovo modo per rimanere connessi quando si viaggia. L’offerta è attivabile direttamente dall’app MyOps con tariffe per il roaming estero che variano a seconda del Paese o della regione (piano locale e piano regionale) e sono di tre tipi: senza scadenza, Una tantum e Abbonamento (con 35% di sconto).

Le offerte dell’operatore Ops! Mobile per l’Italia

Tornando al servizio vero e proprio di Ops! Mobile, ovvero come operatore italiano, abbiamo visto le scorse settimane che vengono proposte quattro offerte:

OPS ALARM : 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso i numeri nazionali e 0,5 giga di traffico dati in 4G a 2 euro al mese;

: 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso i numeri nazionali e 0,5 giga di traffico dati in 4G a al mese; OPS SENIOR : minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali, 20 giga di traffico dati in 4G con 1 giga a disposizione in roaming UE a 4,99 euro al mese;

: minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali, 20 giga di traffico dati in 4G con 1 giga a disposizione in a al mese; OPS SMART 75 : minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 75 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 giga di traffico dati in 4G (3,6 giga in roaming) a 7,50 euro al mese;

: minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 75 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 giga di traffico dati in 4G (3,6 giga in roaming) a al mese; OPS SPECIAL 150: minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, 150 giga di traffico internet in 4G (7,28 giga in roaming) a 9,99 euro al mese.

