Da qualche mese il panorama della telefonia ha registrato il debutto di Ops! Mobile, nuovo operatore virtuale di tipo ATR (Air Time Reseller) ovvero una tipologia di virtuale la cui principale e unica occupazione ricade esclusivamente nella rivendita del traffico all’ingrosso di un altro operatore, occupandosi soltanto della commercializzazione con il proprio marchio e dell’assistenza clienti, mentre le SIM vengono realizzate dall’operatore di appoggio.

Ops! Mobile va quindi ad aggiungersi al nutrito novero del settore degli operatori virtuali in Italia, un segmento in costante crescita che punta tutto su prezzi aggressivi per tentare e attrarre i clienti degli operatori tradizionali. È il caso di Ops! Mobile che pare pronto a proporre offerte molto convenienti a partire da soli 2 euro al mese. Scendiamo nel dettaglio.

C’è un nuovo operatore virtuale in città: ecco le offerte di Ops! Mobile

Il nuovo provider lavorerà in partnership con Noitel e utilizzerà la rete Vodafone con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, come spesso accade con gli operatori virtuali che si appoggiano alla rete del colosso inglese.

Scendendo nei dettagli di Ops! Mobile sappiamo che l’operatore ha sede a Napoli ed è un marchio proprietà di Pay Store Srl, azienda italiana che opera nel settore delle attività commerciali e rivenditori offrendo servizi di ricariche e pagamenti.

Passiamo ora a ciò che importa davvero ai consumatori ovvero la proposizione commerciale dell’operatore che si compone di quattro diverse offerte, tutte consultabili sul sito ufficiale dell’operatore.

Le offerte di Ops! Mobile vanno da un minimo di 2 euro al mese a un massimo di 9,99 euro al mese. Il prezzo di partenza, molto probabilmente, si riferisce all’offerta dedicata al settore IoT – visto anche il numero di minuti e Giga messi a disposizione – mentre il top della gamma di offerte coincide con una tariffa molto ricca (soprattutto di Giga). Le seguenti offerte sono tutte dedicate alla clientela consumer, eccole nel dettaglio:

OPS ALARM : 100 minuti di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso i numeri nazionali e 500 Mega di traffico dati in 4G a un costo mensile di 2 euro ;

: 100 minuti di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso i numeri nazionali e 500 Mega di traffico dati in 4G a un costo mensile di ; OPS SENIOR : questa offerta comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali, 20 Giga di traffico internet in 4G con 1 GB a disposizione in Roaming UE al costo mensile di 4,99 euro .

: questa offerta comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali, 20 Giga di traffico internet in 4G con 1 GB a disposizione in al costo mensile di . OPS SMART 75 : minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 75 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 Giga di traffico dati in 4G; il tutto al costo di 7,50 euro al mese. In Roaming UE l’offerta mette a disposizione 3,60 Giga di internet.

: minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 75 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 Giga di traffico dati in 4G; il tutto al costo di al mese. In Roaming UE l’offerta mette a disposizione 3,60 Giga di internet. OPS SPECIAL 150: concludiamo la carrellata di offerte di Ops! Mobile con la proposta di punta dell’azienda che offre minuti illimitati e 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, 150 Giga di traffico internet in 4G, 7,28 Giga di traffico dati in Roaming UE, a 9,99 euro al mese.

Sottolineiamo che con Ops! Mobile il costo di una nuova SIM è di 10 euro e il costo di attivazione varia da offerta a offerta, ad esempio OPS ALARM prevede 1 euro mentre le restanti hanno un costo iniziale di 5 euro.

Peraltro, le suddette offerte sono disponibili sia per i nuovi clienti – nuovo numero o in portabilità – che per già clienti Ops! Mobile i quali potranno modificare o disattivare le promozioni tramite la propria Area Clienti, raggiungibile dal sito dell’operatore. A tal proposito, sul sito ufficiale del provider sarà possibile attivare le offerte e, trovare i punti vendita autorizzati i quali, stando a quanto si legge sul sito dell’operatore, ammontano a circa 3000.

Per monitorare la propria offerta, i consumi dei vari servizi offerti quali Giga, SMS e minuti o modificare o disattivare la propria promozione sarà sufficiente dotarsi della relativa applicazione Ops! Mobile.

Questo, dunque, è il portafoglio di offerte del nuovo operatore virtuale che punta a fare la voce grossa nel segmento; sarà interessante osservare che accoglienza riceverà Ops! Mobile tra i consumatori e se riuscirà a smuovere le acque del settore.

Qualora foste interessati ad attivare una delle offerte di Ops! Mobile vi basterà raggiungere il sito ufficiale dell’operatore; in alternativa potete dare uno sguardo alla nostra selezione delle migliori offerte telefoniche.

