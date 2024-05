La Festa della Mamma 2024 è ormai dietro l’angolo, e costituisce un’ottima occasione per sorprendere la mamma con un bel regalo tech. Se state ancora brancolando nel buio, allora siete capitati nel posto giusto: che vogliate spendere poco o meno, oggi vi forniamo una selezione di idee regalo.

Idee regalo tech per la Festa della Mamma 2024

La Festa della Mamma cade questa domenica (12 maggio 2024), e avete ancora poco tempo per acquistare un bel regalo: se volete sorprendere la vostra mamma tech o farle scoprire un po’ più di tecnologia, allora potreste considerare le nostre idee regalo. Abbiamo selezionato apposta per voi alcune offerte intriganti: continuando a leggere potete trovare un paio di smartphone Android dal prezzo contenuto, oppure smartwatch, smartband e cuffie wireless.

Huawei Watch Fit 3 + FreeBuds SE 2

Partiamo da Huawei Watch Fit 3, uno smartwatch appena arrivato sul mercato dal design squadrato ed elegante. Le dimensioni non esagerano, nonostante il display AMOLED da 1,82″, e sono presenti diversi sensori e funzionalità pensate per le mamme (e non solo, ovviamente) più sportive, con un’autonomia fino a 10 giorni. Risulta compatibile con smartphone Android e persino con iPhone. Potete acquistare Huawei Watch Fit 3 in offerta a partire da 159 euro, con cuffie FreeBuds SE 2 in regalo. Inserendo il coupon ATUTTOFIT19 potete ottenere un secondo cinturino in omaggio.

Acquista Huawei Watch Fit 3 su Huawei Store

Huawei Band 9

Restiamo in casa Huawei, perché da poche settimane la casa cinese ha lanciato anche Huawei Band 9. La smartband offre funzionalità meno “complete” rispetto al modello qui sopra ed è perfetta per chi vuole più semplicità e per chi vuole spendere meno. Potete acquistarla in offerta su Amazon a 49 euro in tutte le colorazioni, oppure su Huawei Store sfruttando la promozione che consente di acquistarne una seconda (magari per voi) a 39 euro (per un totale di 98 euro).

Acquista Huawei Band 9 in offerta (anche Blue, White, Yellow e Black)

Acquista Huawei Band 9 su Huawei Store

Xiaomi Smart Band 8

Se state puntando proprio a una smartband e volete spendere qualcosa meno c’è sempre la “sempreverde” Xiaomi Smart Band 8. Lo schermo è da 1,62″ (sempre AMOLED) e la batteria è una delle più interessanti (si arriva a un paio di settimane con un uso non esagerato). Di listino costa 39,99 euro, ma in questi giorni potete acquistarla in offerta su Amazon a 36,99 euro nelle colorazioni Oro e Nero.

Acquista Xiaomi Smart Band 8 su Amazon (Oro)

Acquista Xiaomi Smart Band 8 su Amazon (Nero)

Samsung Galaxy Buds FE

Saliamo un pochino con la spesa con le nostre idee regalo per la Festa della Mamma con un paio di cuffie wireless tra le migliori per rapporto qualità-prezzo. Parliamo delle Samsung Galaxy Buds FE, lanciate lo scorso ottobre con cancellazione attiva del rumore (ANC), Auto Switch e funzionalità Suono ambientale; promettono un’autonomia fino a 21 ore grazie alle ricariche della custodia. Sono state lanciate al prezzo consigliato di 109 euro, ma potete acquistarle in offerta su Amazon a 69 euro nelle colorazioni Graphite e Bianco (anche se quest’ultima arriverebbe con un po’ di ritardo).

Acquista Samsung Galaxy Buds FE in offerta su Amazon (Grafite)

Acquista Samsung Galaxy Buds FE in offerta su Amazon (Bianco)

Huawei FreeClip + Huawei Band 8

Chiudiamo le idee lato wearable con il dispositivo più particolare: parliamo delle Huawei FreeClip, cuffie wireless tra le più originali del mercato e perfette per stupire la mamma. Sembrano quasi degli orecchini e non coprono il condotto uditivo, in modo da far rimanere a contatto con l’ambiente esterno. In queste ore sono in offerta sul Huawei Store a partire da 161,10 euro con Huawei Band 8 in regalo (fino al 12 maggio 2024) utilizzando il coupon AMAMMA in fase di pagamento.

Acquista Huawei FreeClip su Huawei Store

Motorola Moto G84 5G

Chiudiamo con due idee regalo lato smartphone, per chi vuole spendere un po’ di più ma senza esagerare. Il primo è Motorola Moto G84 5G, un dispositivo che spinge sul rapporto qualità-prezzo: a bordo display pOLED da 6,5 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 695, 12-256 GB di memoria, doppia fotocamera e batteria da 5000 mAh (qui le specifiche tecniche complete). Il tutto a un prezzo che allo stato attuale parte da 204,90 euro con spedizione rapida (su Amazon).

Acquista Motorola Moto G84 5G su Amazon

HONOR Magic6 Lite 5G

Chiudiamo le nostre idee regalo per la Festa della Mamma 2024 con HONOR Magic6 Lite 5G, uno smartphone Android lanciato lo scorso dicembre. Anche questo modello punta molto sul rapporto qualità-prezzo, e lo fa attraverso un display AMOLED da 6,78 pollici, il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, una tripla fotocamera e una generosa batteria da 5300 mAh (qui la scheda tecnica completa). È stato lanciato a 399,90 euro, ma potete portarvelo a casa a 299,90 euro grazie a uno sconto di 100 euro attivo sul sito ufficiale.

Acquista HONOR Magic6 Lite 5G in offerta