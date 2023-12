Huawei continua a innovare e annuncia le sue prime cuffie true wireless di tipo open-ear, un design che lascia libero il canale uditivo senza per questo sacrificare la qualità di ascolto. Il colosso cinese amplia così ancora una volta il suo portfolio di prodotti audio aggiungendole alle FreeBuds Pro3, di tipo in-ear, e le FreeBuds 5 di tipo non-in ear.

Disponibili fin da subito anche in Italia, le HUAWEI FreeClip sono ideali per lo sport ma anche per l’ufficio, e grazie ai canali sinistro-destro autoadattivi, sono perfettamente intercambiabili.

Design e qualità sempre al vertice

Il design delle nuove cuffie nasce dalla filosofia Fashion Forward con cui il colosso asiatico intende guidare il mercato degli indossabili. Le HUAWEI FreeClip sono pensate per chi cerca una soluzione fashion ma allo stesso tempo versatile, ideale dunque sia per il lavoro, in particolare quello di ufficio, sia per il tempo libero con un occhio di riguardo per lo sport.

A differenza delle tradizionali cuffie in-ear, le open-ear hanno l’indubbio vantaggio di lasciare completamente libero il canale uditivo, così da rimanere perfettamente consapevoli dell’ambiente circostante. In ufficio è possibile, ad esempio, effettuare chiamate vocali riuscendo comunque a sentire anche i colleghi, nello sport risultano ottime per ascoltare la propria playlist preferita senza però essere completamente isolati, così da sentire i rumori del traffico ed evitare situazioni potenzialmente pericolose.

Prima di arrivare al design definitivo Huawei si è avvalsa dell’aiuto di una serie di utenti reali, che hanno testato diverse soluzioni permettendo infine di definire i tre elementi principali sui quali insistere: Comfort Bean, Acoustic Ball e C Bridge. Il primo elemento si basa su un design a forma di fagiolo, come lascia intendere il nome, così da adattarsi al massimo alle curve e alle forme dell’orecchio per garantire una comodità senza precedenti.

Il secondo si ispira alla parte inferiore dell’orecchio così da aderire senza creare alcun fastidio. E la terza soluzione utilizza un design ergonomico per collegare i primi due elementi, con un sensore adattivo che regola il sistema di chiusura, evitando una pressione eccessiva sulla cartilagine dell’orecchio. In questo modo è possibile indossare le cuffie anche per un’intera giornata senza affaticare in alcun modo l’orecchio.

Ottima l’autonomia, visto che con una singola carica è possibile raggiungere le 8 ore di riproduzione musicale, cifra che sale a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica. In questo modo potete coprire una classica giornata lavorativa o una maratona particolarmente impegnativa, senza trovarvi a secco.

Le cuffie HUAWEI FreeClip sono dotate di certificazione IP54 che le rende resistenti alla polvere e agli schizzi d’acqua, così da poterle utilizzare anche sotto la pioggia senza alcun problema. Uno speciale condotto di soppressione del suono contribuisce a ridurre il rumore del vento, ideale quindi per chi utilizza le cuffie correndo o in bici.

Un elemento distintivo delle nuove cuffie è la tecnologia Smart Wear Detection, che permette agli auricolari di adattarsi al tipo di orecchio, senza distinzione tra auricolare destro e sinistro. Potete quindi indossare gli auricolari senza curarvi di controllare eventuali lettere, visto che la musica sarà adattata in maniera automatica all’orecchio, senza necessità di interventi da parte dell’utente.

Temete che la tecnologia open-ear sia vittima di dispersioni sonore e suoni poco nitidi? Niente affatto, visto che Huawei ha trovato una soluzione impeccabile. Driver a doppio magnete da 10,8 millimetri e sistema a onde sonore inverse che lavorando in sintonia prevengono qualunque dispersione del suono. In particolare le onde inverse creano un’esperienza di ascolto immersiva, sfruttando anche le doppie prese d’aria posteriori che compensano le onde di dispersione, annullandone di fatto l’effetto.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie true wireless HUAWEI FreeClip sono in vendita su Huawei Store nelle colorazioni Black e Purple al prezzo di 199,90 euro. Per i più veloci, che acquisteranno le cuffie entro il 31 dicembre, in omaggio anche una HUAWEI Band 8.