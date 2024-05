Alcuni di voi potrebbero ricordare come, a settembre dello scorso anno, l’operatore Fastweb lanciò sul mercato le proprie eSIM per clienti consumer e business, ovvero le nuove SIM virtuali che non necessitano di un supporto fisico per funzionare; qualche mese dopo l’operatore si premurò anche di aggiornare le regole sull’utilizzo del codice QR necessario per l’attivazione, passato dai precedenti 6 utilizzi a ben 100 utilizzi.

Finora però, l’acquisto di una eSIM Fastweb poteva avvenire esclusivamente presso i negozi fisici dell’operatore ma, nelle ultime ore, la società ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di procedere con l’acquisto di una eSIM anche online.

Le eSIM Fastweb sono ora disponibili anche online per i nuovi clienti

Fastweb sembra aver deciso di spingere maggiormente sul nuovo formato delle eSIM, si tratta infatti di una soluzione che offre diversi vantaggi sia per gli utenti che per l’ambiente, eliminano la plastica, non possono danneggiarsi con il passaggio da un dispositivo all’altro, non possono essere smarrite e semplificano la gestione dei numeri di telefono nel caso di più SIM.

A partire dalla giornata di ieri, Fastweb ha provveduto ad aggiornare il proprio sito ufficiale specificando in diversi punti come le eSIM siano ora attivabili anche online: nella pagina dedicata alle offerte disponibili dell’operatore per esempio è ora infatti presente la dicitura “Anche in formato eSIM”, ma anche nella pagina dedicata viene espressamente specificato come ora le eSIM siano disponibili per l’acquisto anche attraverso il sito web ufficiale.

A partire dalla giornata di ieri dunque, tutti gli utenti intenzionati all’attivazione di una nuova SIM con l’operatore (nuovo numero o portabilità), sia tramite i negozi fisici che online, potranno scegliere di attivare una eSIM invece che una SIM fisica al costo di 10 euro o 5 euro in base all’offerta. È bene specificare tuttavia che, per gli attuali clienti intenzionati a passare da una classica SIM fisica ad una eSIM, è ancora necessario effettuare le procedure richieste presso un punto vendita fisico dell’operatore.

Come funziona l’attivazione di una eSIM Fastweb online

La procedura necessaria all’attivazione online di una eSIM Fastweb è semplice, durante il processo di sottoscrizione dell’offerta sul sito dell’operatore, dopo aver inserito i vostri dati personali, noterete la presenza di un nuovo paragrafo “Formato SIM”, con la dicitura “Seleziona il tipo di SIM che vuoi attivare”, che permette all’utente di scegliere tra la classica SIM fisica e una eSIM.

Per il momento, anche scegliendo la nuova opzione, rimane comunque indispensabile inserire un indirizzo di residenza per la spedizione affinché l’intera procedura vada a buon fine, segno di come l’operatore abbia presumibilmente intenzione di inviare via posta il materiale delle eSIM, fra cui il QR Code necessario all’attivazione (visionabile in seguito anche dall’Area Clienti MyFastweb). Una volta ricevuto il codice QR necessario, l’utente potrà proseguire con la procedura di attivazione direttamente online, grazie alle procedure per l’identificazione dell’intestatario tramite SPID o CIE.

Quali sono i dispositivi compatibili

Per poter utilizzare una eSIM Fastweb è necessario essere in possesso di un dispositivo compatibile, che permetta dunque la fruizione di questo strumento insieme all’utilizzo di una classica SIM fisica; l’operatore riporta sul proprio sito ufficiale la lista di tutti gli smartphone compatibili con le proprie eSIM, lista nella quale sono presenti dispositivi Apple, Google, HONOR, Huawei, Microsoft, Motorola, OnePlus, OPPO, Samsung, Sony e Xiaomi. Per comodità vi riportiamo di seguito tutti i modelli:

Apple

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone SE (2nd generation)

iPhone SE (3rd generation)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Google

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7A

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel Fold

HONOR

90

Magic VS

Magic6 Pro

Magic6 RSR PORSCHE DESIGN

Huawei

Mate 30 Pro 5G

Mate 40 5G

Mate 60

Mate X2

P40

P40 Pro

Microsoft

Surface Duo

Surface Duo 2

Motorola

Edge 40

Edge 40 Neo

Edge 40 Pro

Moto G 5g 2024

Moto G34 5G

Moto G53 5G

Moto G54 5G

Razr 40 Ultra

Razr 5G

edge plus 2023

moto g stylus 5G (2023)

moto g52j 5G

moto g53 5G

razr

razr 40

OnePlus

11 5G

11R 5G

12

12R

Open

OPPO

A55s 5G

A79 5G

Find N2 Flip

Find N3

Find X3 Pro

Find X5

Find X5 Pro

Reno 10 Pro 5G

Reno 9A

Reno7 A

Reno9 A

Samsung

Galaxy A04

Galaxy A23e

Galaxy A35 5G

Galaxy A54

Galaxy A55 5G

Galaxy Fold

Galaxy Note20

Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S21

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S22 5G

Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S23

Galaxy S23 5G

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE (DUAL SIM)

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S24

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy W24

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 6

Galaxy XCover6 Pro

Galaxy Xcover7

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip4 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold4/Galaxy Fold4

Galaxy Z Fold4/Galaxy Fold4 5G

Galaxy Z Fold5

Galaxy z Flip 5

Sony

Xperia 1 IV

Xperia 1 V

Xperia 10 III Lite

Xperia 10 IV

Xperia 10 V

Xperia 1V

Xperia 5 IV

Xperia 5 V

Xperia 5IV

Xiaomi