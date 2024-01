Buone nuove da Fastweb, che in questi giorni ha aggiornato le sue regole sull’utilizzo del codice QR per le eSIM. In particolare, l’operatore ha modificato il limite massimo di utilizzi del codice QR, che finora era fermo a 6 (compreso il download per la prima attivazione), introducendo un limite molto più alto.

Fastweb aumenta sensibilmente gli utilizzi del codice QR per le eSIM

Le eSIM Fastweb sono state introdotte lo scorso settembre e sono disponibili per privati e aziende, per i nuovi clienti e per quelli già tra le fila dell’operatore. Come abbiamo visto, questo genere di soluzione offre diversi vantaggi per gli utenti: le eSIM sono più sostenibili per l’ambiente, in quanto eliminano la plastica, non possono danneggiarsi con il passaggio da un dispositivo all’altro, non possono essere smarrite (codice QR a parte) e semplificano la gestione dei numeri di telefono nel caso di più SIM. Quando saranno commercializzati smartphone con il supporto alle sole eSIM, l’assenza del modulo SIM consentirà anche di fare spazio tra i componenti. Le eSIM di Fastweb sono compatibili con tantissimi smartphone, tra i quali molti modelli firmati Google, Samsung, Apple, Motorola, OnePlus, Xiaomi e così via.

Come probabilmente saprete, per l’attivazione delle eSIM e per il passaggio successivo da un dispositivo a un altro, viene fornito un codice QR per il download dei dati necessari. Fin dal lancio, Fastweb aveva imposto un limite di 6 download (compreso quello iniziale), che in effetti potrebbe risultare piuttosto basso (soprattutto per chi cambia spesso dispositivo): questo significa che gli utenti avrebbero dovuto recarsi in un negozio Fastweb per richiedere una nuova eSIM (e un nuovo codice QR, quindi) già al sesto cambio, con un esborso di 4,99 euro (fino a fine dicembre era di 14,99 euro).

In questi giorni Fastweb ha effettuato un importante cambiamento, alzando di parecchio questo limite di utilizzo del codice QR: da 6 siamo passati a ben 100 utilizzi, un limite che lo stesso operatore indica come soglia massima antifrode. In sostanza, a meno di non effettuare una serie di cambi dispositivo particolarmente intensa, è difficile che da clienti Fastweb dobbiate recarvi in un punto vendita a richiedere un nuovo codice nel breve periodo.

Per il momento le eSIM possono essere richieste solamente in negozio, mentre le offerte online prevedono la spedizione di normali SIM fisiche (EcoSIM in plastica riciclata al 100%). Qui è possibile consultare le ultime notizie sulle proposte Fastweb.

