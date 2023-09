A distanza di qualche ora dalle informazioni trapelate che trovate in questo articolo, l’operatore italiano di telecomunicazioni Fastweb ha annunciato ufficialmente una grande novità che cambierà il modo di usufruire dei servizi di telefonia mobile: l’introduzione delle eSIM, le nuove SIM virtuali che non necessitano di una scheda fisica per funzionare. Si tratta di una rivoluzione nel mondo delle SIM che apporterà grandi vantaggi sia per i clienti privati che per le aziende.

Anche Fastweb ha deciso di rendere disponibili le eSIM per privati e aziende

Le eSIM, acronimo di Embedded SIM, sono di fatto delle SIM digitali che vengono attivate tramite la scansione di un codice QR e permettono di usufruire di tutte le funzionalità di una SIM tradizionale (chiamate, messaggi, dati) senza bisogno di inserire fisicamente una SIM all’interno del dispositivo. A distanza di qualche mese dalla decisione di rendere disponibili le eSIM da parte di Iliad, questa nuova tecnologia sarà disponibile anche per i clienti Fastweb a partire dal 18 settembre.

L’introduzione delle SIM virtuali comporta diversi vantaggi sia per gli utenti privati che per le aziende: per prima cosa, le eSIM sono più sostenibili per l’ambiente, in quanto eliminano l’utilizzo della plastica necessaria per produrre le SIM fisiche; in secondo luogo, essendo digitali, non c’è il rischio che si danneggino o che vengano smarrite. Dal punto di vista della praticità, le eSIM semplificano di molto la gestione dei numeri di telefono, permettendo di averne diversi attivi sullo stesso dispositivo senza dover cambiare fisicamente la SIM (discorso valido per gli smartphone non dual SIM).

Anche il processo di attivazione e disattivazione ne risulta snellito: basterà infatti inquadrare con la fotocamera il codice QR ricevuto per attivare la nuova eSIM e, nel caso di cambio dispositivo, disinstallare la eSIM precedente e riutilizzare lo stesso QR code per trasferirla sul nuovo device. Insomma, niente più code o attese per sostituire la SIM.

Come funziona l’attivazione delle eSIM di Fastweb

Ma come funziona nel concreto l’attivazione della eSIM di Fastweb? Tutti i clienti privati con offerte mobili Fastweb che possiedono uno smartphone compatibile potranno richiedere l’attivazione di una nuova eSIM o la sostituzione di quella fisica recandosi presso uno dei punti vendita Fastweb e facendosi consegnare il codice QR necessario all’attivazione. Il codice sarà disponibile anche nell’area cliente MyFastweb per una gestione completamente digitale.

Per quanto riguarda invece i clienti business e le aziende, Fastweb ha previsto un sistema di attivazione semplificato tramite l’invio massivo dei codici QR direttamente via mail, così da velocizzare l’adozione delle nuove SIM virtuali tra i dipendenti sul territorio.

L’operatore ha dichiarato che le eSIM sono compatibili con diversi modelli di smartphone, sia iOS che Android. Per scoprire se il proprio dispositivo è abilitato e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale dell’operatore a questo indirizzo. Nel caso in cui vogliate approfondire la questione, potete integrare con le informazioni contenute nel nostro articolo dedicato che trovate in apertura o in alternativa a questo indirizzo.

Le eSIM rappresentano quindi una vera e propria rivoluzione nel mondo della telefonia che semplificherà la vita dei clienti Fastweb, i quali non dovranno più preoccuparsi di custodire gelosamente la SIM o di recarsi in negozio per sostituirla. La telefonia mobile diventa più così digitale, flessibile e attenta all’ambiente grazie a questa importante innovazione di Fastweb, che segue a ruota altri operatori che hanno introdotto già da qualche mese questa novità.

Potrebbero interessarti anche: Con Android 14, FASTWEB e i Pixel tornano ad andare d’accordo e Aumenti in vista per i clienti Fastweb Mobile, fino a 5 euro in più al mese