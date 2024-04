Il mese scorso Swisscom e Vodafone Group hanno annunciato che l’azienda di telecomunicazioni svizzera acquisirà il 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro con l’obiettivo di integrarla con Fastweb, l’operatore italiano controllato dal Gruppo Swisscom.

L’operazione è soggetta alle approvazioni regolamentari e di altre Autorità competenti e il closing è previsto nel primo trimestre del 2025.

Nel corso della conferenza stampa con cui ieri Fastweb ha annunciato il suo ingresso nel mercato libero dell’energia, l’AD Walter Renna ha parlato di cosa accadrà ai clienti Fastweb Mobile in seguito all’acquisizione di Vodafone Italia, visto che attualmente Fastweb si appoggia alle reti mobili di TIM e WINDTRE a seconda dei casi.

Le SIM Fastweb migreranno su rete Vodafone

Walter Renna ha dichiarato che dopo il closing Fastweb sposterà i clienti sulla rete Vodafone, aggiungendo che l’azienda deciderà di conseguenza come muoversi nei confronti degli accordi con TIM e WINDTRE, sempre nel rispetto di tutti i contratti e delle normative.

L’AD di Fastweb conferma quindi quanto già specificato nei documenti di Swisscom sull’operazione di acquisto di Vodafone Italia, dunque per almeno per un anno la situazione per i clienti Fastweb Mobile dovrebbe rimanere invariata.