Sono passati solo pochi giorni da quando Samsung ha avviato la distribuzione della One UI 6.1 per i modelli di fascia alta del 2023. Tra i dispositivi toccati dal rollout ci sono Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, che non sembrano in certi casi aver digerito al 100% l’aggiornamento: alcuni utenti segnalano infatti qualche problema con il lettore d’impronte digitali e con le temperature.

Il lettore d’impronte fa i capricci sui Samsung Galaxy S23 con One UI 6.1

Alla fine di marzo 2024 Samsung ha avviato il rollout di One UI 6.1 e delle funzionalità Galaxy AI sulle serie Galaxy S23 (S23 FE compreso), Galaxy Tab S9 e sui pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. L’update ha portato tante novità e parecchi miglioramenti per il sistema operativo a bordo dei dispositivi, ma forse anche qualche grattacapo.

Alcune segnalazioni su Reddit, confermate effettivamente dalla nostra esperienza diretta con Galaxy S23 Ultra, sostengono che non tutto funzioni a dovere per quanto riguarda lo sblocco tramite impronta digitale dopo l’aggiornamento alla One UI 6.1 dei Galaxy S23. Dopo aver riattivato lo schermo dello smartphone premendo il pulsante di accensione o con doppio tocco, a volte non viene mostrata l’animazione per il riconoscimento dell’impronta digitale: ne consegue che a questo punto il posizionamento del dito in corrispondenza del sensore non porti a nulla.

Una volta sollevato il dito, lo smartphone sembra “rinsavire” e visualizzare l’animazione, tornando a rilevare correttamente le impronte digitali. Come anticipato, abbiamo riscontrato anche noi questo bug, ma non sappiamo se affligga tutti gli utenti o solo una parte. Si tratta in ogni caso di un problema piuttosto fastidioso per chi si ritrova a sbloccare tante volte tramite impronta il suo Galaxy S23 durante la giornata.

Siamo sicuri che Samsung andrà a correggere il bug con un ulteriore aggiornamento, ma per il momento non possiamo fornirvi tempistiche. Quello che possiamo assicurarvi è che no, non è il sensore del vostro Galaxy S23 a essersi guastato.

Aumentano le temperature con One UI 6.1?

Oltre alla questione del sensore di impronte, la One UI 6.1 potrebbe aver portato qualche altro problemino sulla serie Galaxy S23, perlomeno ad alcuni utenti. Su Reddit stanno infatti segnalando presunti aumenti delle temperature dello smartphone, con una scocca definita come “abbastanza calda al tatto” anche con il telefono in standby e connesso alla rete Wi-Fi, con geolocalizzazione disattivata.

In questo caso non ci sentiamo di confermare direttamente la questione, visto che non abbiamo notato problemi di surriscaldamento o aumenti di temperatura tangibili. Le variabili possono essere parecchie, quindi questo problema potrebbe essere legato a processi in background o altro, non necessariamente collegati all’aggiornamento alla One UI 6.1.

Terremo monitorata la situazione, ma nel frattempo vi chiediamo: avete riscontrato anche voi problemi con il lettore d’impronte digitali o con le temperature del vostro Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra?

