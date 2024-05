Ieri Samsung ha lanciato l’aggiornamento One UI 6.1 per le serie Galaxy S22, Galaxy S21 e altri modelli, ma sembra che l’update sia già stato sospeso a causa di un grave bug.

Sul forum della community coreana di Samsung è riportato che dopo aver effettuato l’aggiornamento alcune unità Samsung Galaxy S22 hanno manifestato un problema alla schermata di blocco, quindi il rilascio dell’aggiornamento è stato interrotto.

Stando a quanto riportato, dopo l’update la schermata di blocco e addirittura il touch screen non rispondono più e per venirne a capo potrebbe essere necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Da quanto si legge nel forum l’inconveniente non sembra aver coinvolto gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip4 e Fold4, mentre non viene menzionato Galaxy Z Fold3, tuttavia ci sono alcune unità Galaxy S21 colpite dal bug, ma per questa serie l’aggiornamento non è ancora stato interrotto.

Samsung sospende l’aggiornamento One UI 6.1 per Galaxy S22

Purtroppo non è la prima volta che un aggiornamento Samsung causa problemi ai dispositivi. Il mese scorso il rilascio della One UI 6.1 aveva creato dei grattacapi ad alcuni dispositivi Samsung Galaxy S23 che riguardavano il sensore di impronte e presunti aumenti delle temperature dello smartphone. Per il momento non resta che attendere come evolverà la situazione.