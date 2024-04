Nuovi aggiornamenti sono in distribuzione per quattro smartphone Android marchiati OnePlus, Nothing e Xiaomi: precisamente si tratta di OnePlus Open, che sta accogliendo a partire dall’India la OxygenOS 14.0.0.702, di Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2a), che stanno ricevendo Nothing OS 2.5.5 e 2.5.5.a, e di POCO F4, che inizia il passaggio a HyperOS. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento OnePlus Open

OnePlus Open si aggiorna a OxygenOS 14.0.0.702 a partire dall’India attraverso la versione CPH2551_14.0.0.702(EX01), che porta alcune novità interessanti. Lo smartphone pieghevole accoglie la modalità Hasselblad Master, che introduce diversi miglioramenti per il comparto fotografico: abbiamo la regolazione del colore Hasselblad, che migliora gli scatti con colori più naturali e vibranti, la possibilità di ritoccare nitidezza, saturazione, contrasto e vignettature prima di catturare l’immagine, ma anche l’abilitazione del formato RAW e la possibilità di scattare con impostazioni manuali regolando apertura, ISO e altri parametri.

Non viene stranamente citata dal produttore nel suo changelog, ma l’aggiornamento ha portato anche AIGC Remover, una funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale e che aiuta a rimuovere oggetti o persone indesiderate dalle foto, in modo da renderle più pulite. Le altre novità dell’aggiornamento per Oneplus Open sono le seguenti:

ora è possibile regolare il volume dai Quick Settings;

aggiunto un layout orizzontale per l’orologio della schermata di blocco;

ora si può scegliere di non mostrare la traccia quando si disegna la sequenza della schermata di blocco;

ora è possibile scorrere verso l’alto per chiudere una mini finestra;

ora si può regolare la dimensione di una finestra flottante trascinando la parte inferiore;

migliorata la stabilità del sistema;

integrate le patch di sicurezza di aprile 2024.

Novità aggiornamento Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (1) segue i suoi “fratelli” e accoglie in queste ore un nuovo aggiornamento che porta Nothing OS 2.5.5. Le novità sono almeno in parte condivise con il recente update del successore, e includono l’integrazione con ChatGPT, che porta nuovi widget, nuove scorciatoie e non solo. Il changelog completo include una lunga lista di cambiamenti.

Novità per Nothing Phone (1) aggiunta una nuova gesture in Nothing X per avviare una conversazione vocale con ChatGPT per Nothing Ear e Nothing Ear (a); in arrivo per gli altri prodotti audio;

per Nothing Ear e Nothing Ear (a); in arrivo per gli altri prodotti audio; aggiunti nuovi widget di ChatGPT per avviare il chatbot in diverse modalità dalla schermata principale, per un accesso più rapido;

per avviare il chatbot in diverse modalità dalla schermata principale, per un accesso più rapido; aggiunto un pulsante sul pop-up di screenshot e appunti per incollare direttamente il contenuto in una nuova conversazione con ChatGPT ;

; aggiunta un’opzione per applicare il pacchetto di icone Nothing solo alla schermata principale in modo da migliorare l’accessibilità nell’app drawer;

ora è possibile scorrere le pagine della schermata Home tenendo premute le icone delle app per un’esperienza più intuitiva nell’organizzazione delle icone;

aggiunta un’opzione personalizzata per abilitare e disabilitare la pagina a scorrimento nei Quick Settings sull’interfaccia della schermata di blocco;

nuova opzione per personalizzare le icone nella barra di stato;

aggiunta la funzione RAM Booster ;

; integrato un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per regolazioni dell’illuminazione più intelligenti per la luminosità automatica;

riordinati i tile dei Quick Settings per una migliore accessibilità;

nuove animazioni per i widget dei Quick Settings per migliorare il coinvolgimento;

ottimizzati i tempi di risposta quando si attiva il Bluetooth nei Quick Settings, per interazioni più rapide;

impostazioni del volume ottimizzate per rendere le interazioni più intuitive;

risolto un problema con il quale il Wi-Fi si disconnetteva automaticamente;

risolto un problema che causava la mancata sincronizzazione del volume tra cuffie e smartphone;

risolto un problema per cui l’audio non passava a uno smartwatch durante le chiamate quando era connesso anche a delle cuffie;

risolto un problema con il quale gli screenshot non mostravano i bordi e non consentivano l’accesso all’editor;

risolto un raro problema che causava la mancanza della vibrazione scorrendo lateralmente per tornare indietro.

Nothing Phone (2a) aveva già ricevuto Nothing OS 2.5.5, ma accoglie un ulteriore update con Nothing OS 2.5.5.a. Le novità sono solo in parte in comune con quelle del fratello qui sopra e sono descritte nel dettaglio dal changelog qui sotto.

Novità per Nothing Phone (2a) aggiunta una nuova gesture in Nothing X per avviare una conversazione vocale con ChatGPT per Nothing Ear e Nothing Ear (a); in arrivo per gli altri prodotti audio;

per Nothing Ear e Nothing Ear (a); in arrivo per gli altri prodotti audio; aggiunti nuovi widget di ChatGPT per avviare il chatbot in diverse modalità dalla schermata principale, per un accesso più rapido;

per avviare il chatbot in diverse modalità dalla schermata principale, per un accesso più rapido; aggiunto un pulsante sul pop-up di screenshot e appunti per incollare direttamente il contenuto in una nuova conversazione con ChatGPT ;

; ottimizzata la coerenza del colore nella fotocamera grandangolare principale regolando il bilanciamento del bianco e la polarizzazione del colore a temperature più basse;

migliorata la luminosità dei ritratti nelle scene HDR abbinando tonalità di pelle specifiche per gli utenti;

risolto un problema di rumore eccessivo nella modalità ritratto attraverso l’ottimizzazione delle strategie di composizione HDR;

migliorate le performance di apertura dell’app Fotocamera;

ottimizzata la visualizzazione del livello di batteria nel widget dedicato;

migliorata la modalità di risparmio energetico per garantire che le vibrazioni per chiamate e notifiche restino attive;

per garantire che le vibrazioni per chiamate e notifiche restino attive; integrato un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per regolazioni dell’illuminazione più intelligenti per la luminosità automatica;

migliorata la stabilità delle chiamate per garantire connessioni più affidabili;

maggiore fluidità quando si scorre verso il basso espandendo i Quick Settings;

quando si scorre verso il basso espandendo i Quick Settings; migliorata la fluidità quando si sblocca lo smartphone dopo lo standby;

quando si sblocca lo smartphone dopo lo standby; risolto un problema con il quale l’interlocutore non riusciva a sentire il chiamante con la connessione ad Android Auto.

Novità aggiornamento POCO F4

POCO F4 inizia a ricevere a livello globale l’aggiornamento a HyperOS, la rinnovata interfaccia che sta prendendo il posto della MIUI su tantissimi dispositivi firmati Xiaomi. In queste ore è in rollout la versione 1.0.1.0.ULMMIXM a partire dai tester (Mi Pilot), che include il salto ad Android 14 e che richiede un download piuttosto consistente.

Oltre alle patch di sicurezza di aprile 2024, l’aggiornamento porta tante altre novità che riguardano l’interfaccia, le animazioni, le possibilità di personalizzazione, l’efficienza energetica, HyperConnect, l’esperienza cross-device, la sicurezza e la privacy, le varie applicazioni preinstallate, le notifiche, il multi-tasking e non solo.

Normalmente Xiaomi offre il seguente changelog con il passaggio dalla MIUI a HyperOS, ma non vengono citati tutti i cambiamenti ed è possibile che non tutte le funzioni vengano proposte su questo modello specifico:

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva

I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema

Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura

Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo

Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori

Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata

L’aggiornamento a HyperOS per POCO F4 si allargherà nel corso delle prossime settimane. Per lo smartphone dovrebbe trattarsi dell’ultimo major update, visto l’uscita con Android 12.

Come aggiornare OnePlus Open, Nothing Phone (1), Nothing Phone (2a) e POCO F4

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su OnePlus Open potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Su Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2a) potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per verificare l’arrivo di HyperOS su POCO F4 potete andare in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. In caso di esito negativo potete attendere qualche ora o giorno per poi riprovare.