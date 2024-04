Ci avviamo verso il fine settimana con un tris di aggiornamenti interessanti per Xiaomi e Nothing: la giovane azienda londinese ha rilasciato un update per Nothing Phone (2), mentre il produttore cinese sta allargando la disponibilità di HyperOS su Xiaomi 11T Pro e della compatibilità con la rete 5.5G con Xiaomi 14 Ultra. Scopriamo tutti i dettagli e le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Nothing Phone (2)

Iniziamo da Nothing Phone (2), che segue a breve distanza il “fratellino” Nothing Phone (2a) e si aggiorna in queste ore con NothingOS 2.5.5. Nonostante la versione sembri la stessa del modello di fascia media, l’update porta novità in gran parte diverse, come l’integrazione con ChatGPT, che porta nuovi widget, nuove scorciatoie e non solo.

L’azienda fa sapere che le seguenti funzionalità per lo smartphone Android sono disponibili con la più recente release di ChatGPT installata tramite il Google Play Store:

aggiunta una nuova gesture in Nothing X per avviare una conversazione vocale con ChatGPT per Nothing Ear e Nothing Ear (a); in arrivo per gli altri prodotti audio;

aggiunti nuovi widget di ChatGPT per avviare il chatbot in diverse modalità dalla schermata principale, per un accesso più rapido;

aggiunto un pulsante sul pop-up di screenshot e appunti per incollare direttamente il contenuto in una nuova conversazione con ChatGPT;

la fotocamera supporta ora Ultra XDR (da attivare nelle impostazioni);

con l’app Fotocamera, le modalità Foto e Ritratto ora dispongono di un interruttore per l’HDR (disponibile nelle impostazioni);

aggiunta la funzione RAM Booster (da attivare nelle impostazioni);

aggiunta un’opzione Modalità suoneria nelle impostazioni rapide per una gestione più semplice del suono;

aggiunto un nuovo widget Registratore per una registrazione audio accessibile anche in movimento;

aggiunto un nuovo widget per la batteria, per monitorare il consumo energetico in modo più efficiente;

aggiunga una modalità di debug dell’interfaccia Glyph alle opzioni sviluppatore;

migliorate stabilità del sistema, funzionalità NFC e stabilità della connessione Wi-Fi;

ottimizzate le animazioni per widget e aperture della app più fluidi;

impostazioni del volume ottimizzate per rendere le interazioni più intuitive;

migliorata la chiarezza della visualizzazione della copertura dell’album nel widget del lettore musicale;

risolti i problemi quando si cambiavano le schede SIM con la funzione Dati con chiamate abilitate;

risolto un problema di sfarfallio durante l’avvio di app da impostazioni rapide nella schermata di blocco;

risolti problemi di sfarfallio sull’interfaccia AOD;

risolta la scomparsa dei widget della schermata di blocco dopo aver concluso la condivisione dello schermo in alcuni scenari;

risolto il problema con la visualizzazione anomala dello sfondo della schermata di blocco quando si interrompeva lo scorrimento per sbloccare;

risolto un problema di visualizzazione del widget che mostrava il Bluetooth come disattivato quando un orologio era connesso;

risolti problemi di aggiornamento e sfarfallio frequenti durante l’impostazione del Wi-Fi nel widget Impostazioni rapide;

risolti altri bug e introdotti miglioramenti vari alle prestazioni.

L’annuncio dell’avvio della distribuzione del nuovo aggiornamento per Nothing Phone (2) arriva direttamente dal forum ufficiale del produttore.

Novità aggiornamento Android 14 per Xiaomi 11T Pro

Aggiornamento importante anche per Xiaomi 11T Pro: lo smartphone sta accogliendo in Europa l’update a HyperOS e Android 14, che segna l’addio definitivo alla MIUI. Il nuovo firmware 1.0.1.0 UKDEUXM richiede un download di circa 5 GB e porta con sé non solo le patch di sicurezza di aprile 2024, ma anche tante altre novità, con cambiamenti nell’interfaccia, nelle possibilità di personalizzazione e non solo.

Le novità incluse con il passaggio dalla MIUI ad HyperOS nominate solitamente da Xiaomi nel changelog sono le seguenti, anche se non vengono citati tutti i cambiamenti ed è possibile che non tutte le funzioni vengano proposte su questo modello specifico:

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva

I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema

Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura

Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo

Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori

Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata

La distribuzione riguarda il mercato europeo e dovrebbe raggiungere tutti gli smartphone nel giro di qualche giorno. Trattandosi del terzo major update (lo smartphone è uscito con Android 11), Xiaomi 11T Pro non dovrebbe andare oltre Android 14.

Novità aggiornamento Xiaomi 14 Ultra

Chiudiamo con Xiaomi 14 Ultra, il flagship fotografico del produttore cinese: lo smartphone sta accogliendo in questi giorni in Cina un aggiornamento in beta che integra il supporto alle reti 5.5G, o 5G-Advanced (in modo simile a OPPO Find X7 Ultra), con la promessa di importanti miglioramenti nella connettività in mobilità. Il 5.5G promette velocità, reattività e connettività senza precedenti: sulla carta, parliamo di un miglioramento di 10 volte in termini di velocità, latenza, capacità di connessione ed efficienza energetica. Nei test svolti da China Mobile, lo smartphone è stato in grado di raggiungere una velocità di download fino a 5 Gbps. I piani dell’operatore prevedono di superare i 20 milioni di abbonati 5.5G entro il 2025.

La versione in distribuzione in beta è la 1.0.9.0.UNACNXM e richiede un download di poco più di 500 MB. L’aggiornamento per Xiaomi 14 Ultra porta anche le patch di sicurezza di aprile 2024 e il supporto alla connettività satellitare.

Come aggiornare Nothing Phone (2), Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 14 Ultra

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti su Nothing Phone (2) potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su Xiaomi 11T Pro il percorso da seguire è “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“, mentre su Xiaomi 14 Ultra, che già poteva contare su HyperOS, potete andare in “Impostazioni > Info sistema” e premere sul logo HyperOS in alto al centro.

In caso di esito negativo (l’update per il flagship riguarda per ora solo la Cina), potete riprovare tra qualche giorno.