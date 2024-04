OnePlus Pad Go arriva ufficialmente in Italia e si propone come un Tablet Android che va incontro alle esigenze di chi è alla ricerca dispositivo che gli permetta di consultare contenuti, che siano documenti, file, pagine web, film o serie TV, in mobilità senza spendere troppo. Ampio display in formato 7:5, connettività LTE, memoria espandibile e qualità audio buona, partiamo subito dai pro per aiutarvi a inquadrare il prodotto ma, come sempre, lungo la recensione parleremo anche di contro, di difetti, per aiutarvi a capire se sia quello giusto per voi.

Video recensione OnePlus Pad Go

Design e Qualità

Esteticamente OnePlus Pad Go è simile a OnePlus Pad e questo è un aspetto positivo perché di fatto dà la sensazione di un Tablet ben realizzato e curato, di fascia superiore rispetto alla cifra a cui viene proposto. È molto sottile, con uno spessore di soli 6,9 mm, e con un peso complessivo di circa 532 grammi, tutto sommato maneggevole ma non ultra leggero, durante lunghe sessioni di utilizzo si fa sentire soprattutto quando lo si utilizza con una sola mano.

Se sul retro ricorda il Tablet più costoso di OnePlus, frontalmente ricorda gli iPad di Apple e la somiglianza è tutta dovuta al particolare aspetto di forma del display ovvero 7:5 (più vicino ai 4:3 di Apple che hai 16:9 tipico dei Tablet Android). Si tratta di un formato molto duttile perché è ottimo per svariati utilizzi: navigazione web, consultazione documenti, come secondo display per il computer ma anche per la multimedialità quindi visione di film e serie tv, con ovviamente l’unico neo di avere dei bordi neri laterali ampi, a cui però ci si può fare facilmente l’occhio.

Si tratta di uno schermo a tecnologia IPS LCD che misura 11,35 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ con una risoluzione di 1720 x 2408 pixel e una frequenza di aggiornamento che può arrivare fino a 90 Hz, restituendo così una buona sensazione di fluidità e scorrevolezza delle immagini. Pecca logicamente di contrasti ma il punto di debolezza principale, ancor più di OnePlus Pad, è la luminosità dato che può raggiungere un picco massimo di 400 nits. Durante i nostri test è risultato discretamente visibile sotto la diretta luce del sole ma non è ottimale per sessioni prolungate e in questo senso un OLED avrebbe sicuramente aiutato.

A completare l’ambito multimediale c’è il set audio by Dolby Atmos, ben curato, composto da ben 4 speaker posti ai lati e che dunque offre una buona sensazione di coinvolgimento del suono sia durante la riproduzione di video che durante sessioni di gaming.

Funzionalità

Il dispositivo arriva sul mercato con Android 13 e interfaccia grafica OxygenOS 13, peccato che non arrivi già con Android 14 ma per lo meno le patch di sicurezza sono aggiornate a Marzo 2024. A livello software non ha niente di più o di meno rispetto a OnePlus Pad e niente di più o di meno rispetto a un classico smartphone Android della casa. (Durante l’utilizzo non abbiamo rilevato bug al netto dell’impossibilità di usare le gesture a due o tre dita mentre si ha un’applicazione in picture-in-picture.)

Seppur l’interfaccia grafica sia proprietaria permane richiamabile la Taskbar di Android, implementata con Android 12L permette di richiamare le applicazioni più utilizzate o salvate semplicemente tenendo premuto per poco più di un secondo sulla pillola di navigazione. Molto utile e pratica per passare da un’app all’altra o accedere velocemente al formato di visualizzazione a due app affiancate.

Fra le funzioni è presente il multiscreen collaboration che permette di condividere lo schermo dello smartphone OnePlus sul Tablet così da gestire entrambi i dispositivi da uno unico o anche per sincronizzare gli appunti e fare un copia e incolla di elementi tra un dispositivo e l’altro.

Prestazioni e Autonomia

A muovere il Tablet di OnePlus ci pensa il processore MediaTek Helio G99, affiancato da 8 GB di RAM (espandibile virtualmente con la funzione RAM Plus), e memoria interna da 256 GB espandibile tramite MicroSD fino a 1TB. Proprio qui fuoriesce il piccolo grande limite di questo tablet ovvero le prestazioni; l’Helio G99 fatica e anche solo nello scorrere Google Discover o applicazioni più impegnative. È un processore di fascia bassa ma che comunque offre un’esperienza gaming discreta se non si pretende di avviare titoli molto pesanti.

Se dunque siete sensibili a lag e rallentamenti orientatevi su un altro prodotto ma non sottovalutate l’aspetto chiave di questo Tablet ovvero la connettività LTE.

Viene offerto infatti nell’unica versione WiFi + LTE tramite inserimento di Nano SIM, il che gli permette di risultare un’ottima soluzione per chi ha bisogno di un Tablet adatto alla mobilità, soprattutto per consultare più che per produrre o creare.

La batteria è da 8000 mAh e supporta la ricarica rapida a 33W, tuttavia, l’alimentatore non è incluso nella confezione, quindi dovrà essere acquistato separatamente. L’autonomia è soddisfacente ma non uno dei suoi punti di forza.

Per ulteriori informazioni tecniche consulta la scheda tecnica di OnePlus Pad Go.

Fotocamera

Non è sicuramente un comparto chiave in un tablet, ma ugualmente degno di essere menzionato. Sono presenti una fotocamera da 8 megapixel principale e una fotocamera frontale da 8 megapixel. La qualità sfiora la sufficienza per entrambe tuttavia per delle videochiamate occasionali in ambienti ben illuminati può risultare convincente. Entrambe le fotocamere possono registrare in 1080p a 30 fps.

Prezzo e conclusioni

OnePlus Pad Go è un Tablet Android davvero ben realizzato, adatto per un uso tipo scuola o ufficio grazie al rapporto di forma del display che lo rende ideale per la navigazione online ma anche per lo streaming di contenuti multimediali. Ottimo anche sul fronte trasportabilità grazie alla connettività LTE inclusa e al quantitativo generoso di memoria interna; meno interessante dal punto delle prestazioni dove necessita dei suoi tempi, anche nelle operazioni più banali. È dunque meno indicato se pensate di utilizzarlo spesso all’aperto magari per soddisfare la vostra voglia di gaming, più adatto per una visione/consultazione di contenuti al chiuso.

OnePlus Pad Go è disponibile in Italia sul sito ufficiale al prezzo di 329€, una cifra tutto sommato accattivante per i tipi di utilizzo indicati. Ancor di più lo è durante la promozione lancio dato che è possibile risparmiare 30€ se lo prenotate con un deposito di 1€ tra il 17 e il 22 aprile 2024, e ulteriori 30€ se completate l’acquisto il 23 aprile 2024, portando così il prezzo finale a 269€.

Se invece vi interessa l’ambito gaming o prestazioni più accattivanti, date uno sguardo alla nostra selezione dedicata ai migliori tablet Android.