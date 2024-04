L’IA sta ormai monopolizzando qualsiasi dispositivo e servizio presente nel panorama tecnologico, abbiamo sotto gli occhi una miriade di esempi considerando che diversi produttori e aziende hanno fatto a gara negli ultimi mesi per proporre le proprie soluzioni mosse dall’intelligenza artificiale.

In ambito smartphone i brand che al momento più di altri stanno spingendo sull’IA sono probabilmente Google e Samsung, il colosso di Mountain View ha recentemente lanciato il proprio chatbot Gemini, mentre l’azienda coreana ha presentato tutta una serie di funzioni Galaxy AI con gli ultimi smartphone di punta Galaxy S24.

Abbiamo già visto come l’IA del brand sia arrivata anche su altri dispositivi meno recenti sul finire del mese scorso e, proprio questa mattina, abbiamo visto come l’azienda sia pronta a portare la One UI 6.1 e le funzionalità mosse dall’intelligenza artificiale anche su alcuni smartphone leggermente più datati.

Ovviamente Samsung non ha intenzione di rilasciare l’aggiornamento in questione per tutti gli smartphone prodotti, sarebbe impensabile, dunque ci sono alcune vecchie glorie del brand che non beneficeranno mai di tutte le novità IA, o forse no? Anche in questo caso, il magico mondo del modding corre in aiuto di alcuni utenti.

Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S9 riceveranno le funzioni IA del brand grazie a Noble ROM

Alcuni di voi potrebbero ricordare come a inizio anno vi avessimo riportato la notizia della disponibilità della One UI 6 e di Android 14 per alcuni dispositivi Samsung ormai caduti nel dimenticatoio, stiamo parlando di Galaxy Note 9 e dei dispositivi della serie Galaxy S9, ormai fermi da qualche tempo alla versione 10 del robottino; gli smartphone in questione hanno infatti già terminato il proprio periodo di supporto software garantito, soprattutto considerando le discutibili politiche aziendali in materia di qualche anno fa.

Ad ogni modo, gli utenti che ancora possiedono uno di questi dispositivi hanno avuto modo grazie alla Noble ROM 4.0 di installare l’ultima versione disponibile di Android sui propri smartphone, beneficiando al contempo di tutte le novità introdotte dalla versione 6 dell’interfaccia proprietaria del brand, la One UI. Nelle ultime ore però, lo sviluppatore responsabile del progetto, AlexisXDA, ha annunciato con un post sul social network X (ex Twitter) l’imminente arrivo delle funzioni IA di Samsung su Galaxy Note 9 e sui Galaxy S9.

Le immagini che potete vedere qui sopra sono state condivise dallo stesso sviluppatore e ci danno un piccolo assaggio di ciò che arriverà con la prossima versione della ROM custom in questione, la Noble ROM 4.1 porterà funzioni IA come la modifica generativa, la traduzione dal vivo e l’interprete, nonché Cerchia e Cerca di Google sui dispositivi già menzionati; il rilascio dovrebbe avvenire nel mese di maggio.

Questa altro non è se non l’ennesima dimostrazione di come il modding possa non solo ridare vita a vecchi smartphone, ma anche portare loro funzionalità esclusive che nessuno avrebbe pensato di poter vedere, tanto per fare un esempio Galaxy Note 9 monta un processore Snapdragon 845, prodotto parecchio tempo prima che l’intelligenza artificiale sul dispositivo fosse al centro dell’attenzione. Un plauso dunque allo sviluppatore per l’impegno, una volta che la nuova versione della Noble ROM sarà disponibile, gli utenti che ancora possiedono uno degli smartphone interessati, magari abbandonato in un cassetto, potranno utilizzare tutta una serie di nuove funzioni IA.